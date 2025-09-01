Una flottiglia diretta a Gaza, partita da Barcellona, è stata costretta a tornare in porto dopo che una tempesta ha colpito alcune parti della Spagna durante la notte.
Secondo una dichiarazione rilasciata lunedi, la Global Sumud Flotilla, composta da circa 20 imbarcazioni con partecipanti provenienti da 44 paesi, ha scelto di rientrare e ritardare la partenza per “dare priorità alla sicurezza”.
È stato dichiarato che affrontando venti superiori a 56 chilometri orari, alcune delle imbarcazioni più piccole coinvolte nella missione sarebbero state a rischio.
La flottiglia rappresenta il tentativo più grande finora di rompere il blocco israeliano sul territorio palestinese via mare.
Questo avviene mentre Israele ha intensificato la sua offensiva su Gaza City, limitando le consegne di cibo e beni di prima necessità nel nord del territorio palestinese.
Gli esperti hanno avvertito che dall'inizio di questo mese la città è colpita da una carestia e che mezzo milione di persone in tutta l'enclave stanno affrontando livelli catastrofici di fame.
Guerra brutale
Migliaia di sostenitori pro-palestinesi si erano radunati sotto un sole cocente sui moli del vecchio porto di Barcellona domenica per salutare la missione al momento della partenza.
L'agenzia meteorologica nazionale spagnola AEMET aveva emesso avvisi di piogge e forti tempeste per la regione della Catalogna, così come per altre parti della Spagna.
Non è chiaro quando il convoglio marittimo ripartirà da Barcellona. Altre imbarcazioni dovrebbero unirsi nei prossimi giorni da tutto il Mediterraneo, inclusi Tunisi e la Sicilia.
La flottiglia ha ricevuto il sostegno dell'attrice premio Oscar Susan Sarandon e di Liam Cunningham, noto per il suo ruolo nella serie HBO “Game of Thrones.”
È probabile che l'esercito israeliano tenti di fermare le imbarcazioni prima che si avvicinino a Gaza, come è accaduto in passato.
La guerra, che dura da quasi 23 mesi, ha causato la morte di oltre 63.000 persone, con quasi 340 palestinesi morti per malnutrizione, inclusi 124 bambini, secondo i funzionari sanitari locali.