Una flottiglia diretta a Gaza, partita da Barcellona, è stata costretta a tornare in porto dopo che una tempesta ha colpito alcune parti della Spagna durante la notte.

Secondo una dichiarazione rilasciata lunedi, la Global Sumud Flotilla, composta da circa 20 imbarcazioni con partecipanti provenienti da 44 paesi, ha scelto di rientrare e ritardare la partenza per “dare priorità alla sicurezza”.

È stato dichiarato che affrontando venti superiori a 56 chilometri orari, alcune delle imbarcazioni più piccole coinvolte nella missione sarebbero state a rischio.

La flottiglia rappresenta il tentativo più grande finora di rompere il blocco israeliano sul territorio palestinese via mare.

Questo avviene mentre Israele ha intensificato la sua offensiva su Gaza City, limitando le consegne di cibo e beni di prima necessità nel nord del territorio palestinese.

Gli esperti hanno avvertito che dall'inizio di questo mese la città è colpita da una carestia e che mezzo milione di persone in tutta l'enclave stanno affrontando livelli catastrofici di fame.

Guerra brutale