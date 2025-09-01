MONDO
Terremoto mortale devasta la provincia di Kunar in Afghanistan
Le autorità hanno comunicato che squadre di supporto sono state inviate nella regione sia dalle province centrali che da quelle periferiche, e che sia i soccorritori che la popolazione locale stanno partecipando attivamente alle operazioni di salvata
Almeno 10 morti dopo un terremoto di magnitudo 6.0 che ha colpito l'Afghanistan orientale. / X
1 settembre 2025

Più di 250 persone hanno perso la vita e 500 sono rimaste ferite nel terremoto di magnitudo 6.0 che ha colpito l'Afghanistan orientale domenica notte. L'informazione è stata comunicata all'agenzia Anadolu dal Ministero dell'Informazione del Paese.

L'Istituto geologico degli Stati Uniti (USGS) ha registrato che il terremoto si è verificato alle 19:17 GMT, 27 chilometri a est-nord-est di Jalalabad e a una profondità di 8 chilometri.

Un funzionario del ministero ha riferito all'agenzia Anadolu che sono state segnalate vittime nei distretti di Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi e Chapa Dara della provincia di Kunar.

Il funzionario ha precisato che il numero dei morti e dei feriti non è ancora definitivo, poiché stanno ancora cercando di mettersi in contatto con la popolazione locale in molte zone remote e le squadre di soccorso sono in viaggio.

Ha inoltre aggiunto che le strade che portano a Dewa Gul nel distretto di Sawki e a Mazar Dara nel distretto di Nur Gul sono state chiuse a causa di una frana e che le squadre di soccorso hanno difficoltà a raggiungere le zone colpite.

La popolazione locale ha affermato che questo terremoto è stato uno dei più forti che abbiano mai colpito il Paese.

Il portavoce del governo provvisorio afghano Zabihullah Mujahid ha confermato che il terremoto ha causato vittime.

Mujahid ha scritto sulla piattaforma X: “Purtroppo, il terremoto di questa notte ha causato vittime e danni materiali in alcune delle nostre province orientali”.

Mücahid ha dichiarato che le autorità locali e la popolazione stanno partecipando alle operazioni di soccorso e che squadre di soccorso provenienti dalla capitale e dalle province circostanti sono state inviate nella zona.

Il portavoce ha aggiunto: “Verranno utilizzate tutte le risorse disponibili per salvare vite umane”.

Secondo l'USGS, dopo il forte terremoto nella stessa zona si sono verificati almeno altri due terremoti di magnitudo 5,2.

