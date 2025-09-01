Più di 250 persone hanno perso la vita e 500 sono rimaste ferite nel terremoto di magnitudo 6.0 che ha colpito l'Afghanistan orientale domenica notte. L'informazione è stata comunicata all'agenzia Anadolu dal Ministero dell'Informazione del Paese.

L'Istituto geologico degli Stati Uniti (USGS) ha registrato che il terremoto si è verificato alle 19:17 GMT, 27 chilometri a est-nord-est di Jalalabad e a una profondità di 8 chilometri.

Un funzionario del ministero ha riferito all'agenzia Anadolu che sono state segnalate vittime nei distretti di Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi e Chapa Dara della provincia di Kunar.

Il funzionario ha precisato che il numero dei morti e dei feriti non è ancora definitivo, poiché stanno ancora cercando di mettersi in contatto con la popolazione locale in molte zone remote e le squadre di soccorso sono in viaggio.

Ha inoltre aggiunto che le strade che portano a Dewa Gul nel distretto di Sawki e a Mazar Dara nel distretto di Nur Gul sono state chiuse a causa di una frana e che le squadre di soccorso hanno difficoltà a raggiungere le zone colpite.

La popolazione locale ha affermato che questo terremoto è stato uno dei più forti che abbiano mai colpito il Paese.