Il primo ministro indiano Narendra Modi ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin a Tianjin durante il vertice dell'Organizzazione di cooperazione di Shanghai (SCO), sottolineando le strette relazioni bilaterali tra i due paesi. L'incontro ha avuto luogo in un momento in cui gli Stati Uniti stanno aumentando la pressione economica sui prodotti indiani con l'imposizione di dazi doganali.
Lunedì, Modi e Putin si sono salutati con cordialità e sorrisi, mentre si preparavano a incontrare il presidente cinese Xi Jinping. Modi ha poi condiviso sui social media una foto scattata a bordo della limousine blindata Aurus utilizzata dal leader del Cremlino.
“Anche nelle situazioni più difficili, l'India e la Russia hanno sempre camminato fianco a fianco”, ha dichiarato Modi, aggiungendo: “La nostra stretta collaborazione è importante non solo per i popoli dei due paesi, ma anche per la pace, la stabilità e il benessere globali”.
Putin, rivolgendosi a Modi con le parole “Signor Primo Ministro, mio caro amico”, ha sottolineato che le relazioni “amichevoli e basate sulla fiducia” che durano da anni costituiscono una solida base per la cooperazione futura.
Modi ha inoltre espresso soddisfazione per gli sforzi volti a porre fine alla guerra in Ucraina, affermando: “È necessario trovare un modo per porre fine al conflitto il prima possibile e garantire una pace duratura”.
I dazi statunitensi aumentano la pressione economica sull'India
Gli Stati Uniti hanno applicato dazi doganali aggiuntivi sui prodotti indiani, giustificando tale misura con gli squilibri commerciali e l'aumento delle importazioni di petrolio greggio russo da parte dell'India. Questi nuovi dazi, che si aggiungono a quelli già in vigore, hanno portato il dazio totale su alcuni prodotti indiani al 50%.
Gli analisti sostengono che, se queste misure rimarranno in vigore per un anno, potrebbero ridurre la crescita del PIL indiano di 0,6-0,8 punti percentuali. I dazi colpiscono settori ad alta intensità di manodopera come quello tessile, dei gioielli e dei beni di consumo. Ciò potrebbe causare la perdita di posti di lavoro e comportare un onere aggiuntivo per le industrie indiane basate sulle esportazioni.
Nonostante i dazi doganali, non vi sono segnali che l'India ridurrà le importazioni di petrolio greggio russo. L'India e la Cina continuano ad essere i maggiori acquirenti di petrolio russo, mentre Nuova Delhi, dando priorità alla sicurezza energetica, mira a mantenere forti legami bilaterali con Mosca in materia di energia.