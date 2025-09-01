Il primo ministro indiano Narendra Modi ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin a Tianjin durante il vertice dell'Organizzazione di cooperazione di Shanghai (SCO), sottolineando le strette relazioni bilaterali tra i due paesi. L'incontro ha avuto luogo in un momento in cui gli Stati Uniti stanno aumentando la pressione economica sui prodotti indiani con l'imposizione di dazi doganali.

Lunedì, Modi e Putin si sono salutati con cordialità e sorrisi, mentre si preparavano a incontrare il presidente cinese Xi Jinping. Modi ha poi condiviso sui social media una foto scattata a bordo della limousine blindata Aurus utilizzata dal leader del Cremlino.

“Anche nelle situazioni più difficili, l'India e la Russia hanno sempre camminato fianco a fianco”, ha dichiarato Modi, aggiungendo: “La nostra stretta collaborazione è importante non solo per i popoli dei due paesi, ma anche per la pace, la stabilità e il benessere globali”.

Putin, rivolgendosi a Modi con le parole “Signor Primo Ministro, mio caro amico”, ha sottolineato che le relazioni “amichevoli e basate sulla fiducia” che durano da anni costituiscono una solida base per la cooperazione futura.

Modi ha inoltre espresso soddisfazione per gli sforzi volti a porre fine alla guerra in Ucraina, affermando: “È necessario trovare un modo per porre fine al conflitto il prima possibile e garantire una pace duratura”.