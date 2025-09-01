Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inaspettatamente annullato il suo attesissimo viaggio in India previsto per la fine di quest'anno, evidenziando le crescenti tensioni nelle relazioni tra Stati Uniti e India, proprio mentre l'India intensifica il suo impegno diplomatico con Cina e Russia durante il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) a Tianjin.

Al contrario, il presidente russo Vladimir Putin dovrebbe visitare l'India a dicembre, come confermato dal suo consigliere il mese scorso, segnalando i solidi legami di Mosca con Nuova Delhi, anche mentre Washington si ritira.

“Dopo aver detto a Modi che avrebbe viaggiato in India entro la fine dell'anno per il vertice del Quad, Trump non ha più in programma di visitare il paese in autunno,” ha riportato il New York Times citando “persone a conoscenza dell'agenda del presidente” in un articolo intitolato ‘Il Premio Nobel e una telefonata tesa: come si è incrinato il rapporto Trump-Modi’, pubblicato durante il fine settimana.

Il Quad, o Dialogo Quadrilaterale sulla Sicurezza, è un quadro di sicurezza multilaterale che comprende Stati Uniti, Australia, India e Giappone, ampiamente visto come un blocco volto a contenere l'ascesa della Cina. Il gruppo funge da piattaforma strategica focalizzata sulla sicurezza regionale nell'Indo-Pacifico.

Il vertice del Quad, che doveva essere ospitato dall'India a Nuova Delhi questo novembre, ora affronta incertezze a seguito della decisione di Trump di non partecipare all'evento.

La Casa Bianca non ha rilasciato una dichiarazione ufficiale sul rapporto del Times.

Secondo il NYT, una delle principali fonti di attrito tra Stati Uniti e India deriva dall'affermazione di Trump, durante una telefonata tesa con Modi a giugno, di aver mediato il cessate il fuoco tra India e Pakistan durante il loro confronto militare di maggio.

Trump ha ripetutamente sostenuto di essere stato responsabile dell'interruzione del conflitto, facendo leva sulla pressione commerciale su entrambe le parti per raggiungere una risoluzione.

Tuttavia, l'India ha fermamente respinto questa narrazione, affermando che il cessate il fuoco è stato il risultato di negoziati diretti tra Nuova Delhi e Islamabad, senza alcuna mediazione esterna. Il Pakistan, d'altra parte, ha nominato Trump per il Premio Nobel per la Pace per i suoi sforzi nel ridurre le tensioni tra i rivali dotati di armi nucleari.

Il rapporto sottolinea l'ambizione più ampia di Trump di ottenere un riconoscimento per il suo ruolo nella diplomazia globale, incluso un tentativo di ottenere il Premio Nobel per la Pace per i suoi sforzi di pace a livello mondiale.

Trump ha anche imposto una tariffa del 50% su alcuni beni indiani, citando l'acquisto continuo di petrolio russo da parte dell'India come un fattore che mina le sanzioni occidentali contro Mosca.