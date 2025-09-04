Google è attualmente impegnata in un contratto di sei mesi del valore di 45 milioni di dollari con l'ufficio del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu per promuovere messaggi governativi e minimizzare la crisi umanitaria a Gaza, secondo un report pubblicato da Drop Site News.

Il contratto, firmato a fine giugno, descrive Google come un'entità chiave nel supportare la strategia di relazioni pubbliche di Netanyahu, secondo quanto riportato dalla testata mercoledì.

La campagna è iniziata pochi giorni dopo che Israele ha bloccato l'ingresso a Gaza di cibo, medicine, carburante e altri aiuti umanitari il 2 marzo. I parlamentari hanno interrogato i funzionari sul fatto che il governo fosse preparato alle conseguenze mediatiche.

Un portavoce dell'esercito israeliano dichiarò all'epoca che le autorità avrebbero potuto lanciare una campagna digitale "per spiegare che non c'è fame e presentare i dati".

Da allora, annunci governativi che negano la fame a Gaza sono stati ampiamente diffusi, incluso un video su YouTube del Ministero degli Esteri israeliano che affermava "c'è cibo a Gaza. Qualsiasi altra affermazione è una menzogna." Il video è stato visualizzato oltre 6 milioni di volte, in gran parte grazie a promozioni a pagamento.

Secondo il rapporto, gli annunci sono gestiti tramite YouTube e la piattaforma Display & Video 360 di Google e sono descritti nei documenti governativi come "hasbara" — un termine ebraico spesso tradotto come "propaganda".

I documenti mostrano che Israele ha anche speso 3 milioni di dollari in annunci con la società statunitense di social media X e 2,1 milioni di dollari con la piattaforma franco-israeliana Outbrain/Teads.