Google è attualmente impegnata in un contratto di sei mesi del valore di 45 milioni di dollari con l'ufficio del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu per promuovere messaggi governativi e minimizzare la crisi umanitaria a Gaza, secondo un report pubblicato da Drop Site News.
Il contratto, firmato a fine giugno, descrive Google come un'entità chiave nel supportare la strategia di relazioni pubbliche di Netanyahu, secondo quanto riportato dalla testata mercoledì.
La campagna è iniziata pochi giorni dopo che Israele ha bloccato l'ingresso a Gaza di cibo, medicine, carburante e altri aiuti umanitari il 2 marzo. I parlamentari hanno interrogato i funzionari sul fatto che il governo fosse preparato alle conseguenze mediatiche.
Un portavoce dell'esercito israeliano dichiarò all'epoca che le autorità avrebbero potuto lanciare una campagna digitale "per spiegare che non c'è fame e presentare i dati".
Da allora, annunci governativi che negano la fame a Gaza sono stati ampiamente diffusi, incluso un video su YouTube del Ministero degli Esteri israeliano che affermava "c'è cibo a Gaza. Qualsiasi altra affermazione è una menzogna." Il video è stato visualizzato oltre 6 milioni di volte, in gran parte grazie a promozioni a pagamento.
Secondo il rapporto, gli annunci sono gestiti tramite YouTube e la piattaforma Display & Video 360 di Google e sono descritti nei documenti governativi come "hasbara" — un termine ebraico spesso tradotto come "propaganda".
I documenti mostrano che Israele ha anche speso 3 milioni di dollari in annunci con la società statunitense di social media X e 2,1 milioni di dollari con la piattaforma franco-israeliana Outbrain/Teads.
Tattiche simili
Altri annunci israeliani su Google, che tentano di screditare le Nazioni Unite e le autorità di Gaza, sono stati riportati lo scorso anno da WIRED.
Un annuncio dell'Agenzia Pubblicitaria del Governo Israeliano su Google Ads Transparency Center di luglio tentava di accusare le Nazioni Unite di "sabotaggio deliberato" nella consegna degli aiuti a Gaza e promuoveva la controversa Gaza Humanitarian Foundation, sostenuta dagli Stati Uniti, istituita per bypassare il lavoro umanitario delle Nazioni Unite e accusata di essere una "trappola mortale."
Un altro annuncio di giugno su Google Ads Transparency Center mostra lo stesso.
Il Ministero della Salute di Gaza ha dichiarato martedì che 185 persone, inclusi 12 bambini, sono morte di fame ad agosto, il numero mensile più alto registrato dall'inizio della guerra di Israele sull'enclave quasi due anni fa.
Il ministero ha affermato che 70 delle morti sono avvenute dopo che il sistema di monitoraggio della fame sostenuto dalle Nazioni Unite, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), ha formalmente dichiarato Gaza una zona di carestia il mese scorso.
I funzionari sanitari hanno riferito che oltre 43.000 bambini sotto i 5 anni soffrono di malnutrizione, insieme a 55.000 donne in gravidanza e in allattamento.