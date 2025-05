I cittadini russi residenti in Lituania che si recano in Russia o in Bielorussia più di una volta ogni tre mesi senza una motivazione oggettiva perderanno i loro permessi di soggiorno, ha deciso giovedì il parlamento lituano con una nuova legge, secondo quanto riportato dall'emittente pubblica LRT.

Tuttavia, il parlamento ha deciso di non applicare la stessa misura ai cittadini bielorussi, attenuando così la proposta originale, secondo quanto riferito dall'emittente.

È stato ricordato che i servizi di intelligence lituani avevano sollecitato un inasprimento delle restrizioni all’ingresso per i cittadini bielorussi, affermando di non essere in grado di sottoporre tutti i nuovi arrivati a controlli di sicurezza adeguati.

La Lituania aveva già approvato nel 2023 una legge che vietava l'accettazione di domande di visto Schengen e di visto nazionale da parte di cittadini russi e bielorussi, salvo nei casi in cui la procedura fosse mediata dal Ministero degli Esteri.

L'obiettivo di tali misure è manifestare sostegno all’Ucraina e limitare determinati diritti ai cittadini dei Paesi aggressori, Russia e Bielorussia.