Le Filippine respingono la rivendicazione di "sovranità" dei media cinesi sulla barriera corallina contesa

Le Filippine e la Cina sono state coinvolte per mesi in confronti riguardanti il Mar Cinese Meridionale, che Pechino rivendica quasi interamente nonostante una sentenza internazionale abbia stabilito che tale rivendicazione non ha alcun fondamento legale.