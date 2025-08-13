POLITICA
1 min di lettura
Francia, Germania e Regno Unito pronte a riattivare le sanzioni contro l’Iran
La lettera è giunta dopo gli incontri dello scorso mese a Istanbul tra le tre parti europee dell’accordo nucleare del 2015 e l’Iran, volti a rilanciare i negoziati nucleari tra Washington e Teheran.
Francia, Germania e Regno Unito pronte a riattivare le sanzioni contro l’Iran
Incontro all'Aia tra Macron (Francia), Merz (Germania) e Starmer (Regno Unito) / Reuters
7 ore fa

Secondo quanto riportato dal Financial Times martedì, Francia, Germania e Regno Unito hanno comunicato alle Nazioni Unite di essere pronte a reintrodurre le sanzioni contro l’Iran qualora Teheran non riprenda i negoziati con la comunità internazionale sul suo programma nucleare.

Stando all’articolo, i ministri degli Esteri del gruppo E3, in una lettera inviata all’ONU, hanno avvertito che, in assenza di passi concreti da parte di Teheran, le misure restrittive potrebbero essere nuovamente applicate.

«Se l’Iran non si dimostrerà disposto a raggiungere una soluzione diplomatica entro la fine di agosto 2025 o a sfruttare un’opportunità di proroga, come E3 siamo pronti a reintrodurre le sanzioni», si legge nella lettera.

Suggerito

L’ex presidente statunitense Donald Trump, sostenendo che Teheran non dovesse mai entrare in possesso di armi nucleari, nel 2018 — durante il suo primo mandato — si era ritirato unilateralmente dall’accordo nucleare iraniano del 2015, che i suoi sostenitori consideravano efficace.

Da parte sua, l’Iran continua a sostenere che il proprio programma nucleare ha finalità esclusivamente pacifiche.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us