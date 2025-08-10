MONDO
Trump nomina la portavoce del Dipartimento di Stato Bruce come vice rappresentante degli Stati Uniti all'ONU
Bruce ha ringraziato Trump per averla scelta per la posizione dopo che il presidente ha affermato che rappresenterà brillantemente il Paese alle Nazioni Unite.
Bruce era il portavoce del Dipartimento di Stato da quando Trump è tornato alla presidenza a gennaio. / Reuters Archive
10 agosto 2025

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha nominato Tammy Bruce come vice rappresentante del Paese presso le Nazioni Unite.

"Sono lieto di annunciare che sto nominando Tammy Bruce, una grande patriota, personalità televisiva e autrice di bestseller, come nostro prossimo vice rappresentante degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, con il rango di ambasciatore," ha scritto Trump sui social media sabato.

Trump, congratulandosi Bruce per aver servito con distinzione come portavoce del Dipartimento di Stato, dove ha fatto un lavoro fantastico, ha dichiarato che rappresenterà brillantemente il loro Paese alle Nazioni Unite.

Bruce ha successivamente ringraziato Trump per la nomina.

"Grazie, presidente Trump! Sono così grata per la fiducia di @POTUS nel nominarmi vice rappresentante degli Stati Uniti presso l'ONU," ha detto Bruce su X.

"Sono stata onorata di servire come portavoce del @StateDept, e ora sono benedetta dal fatto che, nelle prossime settimane, il mio impegno per promuovere la leadership e i valori di “America First” continui sulla scena globale in questo nuovo incarico," ha aggiunto.

Chi è Tammy Bruce?

Bruce, ex conduttrice radiofonica conservatrice, autrice e commentatrice politica, è stata portavoce del Dipartimento di Stato da quando Trump è tornato alla Presidenza lo scorso gennaio.

Nata in California, Bruce ha una laurea in scienze politiche presso l'Università della California del Sud e ha ricevuto lo Spirit of Lincoln Award dai Log Cabin Republicans nel 2022, secondo il Dipartimento di Stato.

Nelle ultime settimane, è stata al centro di polemiche dopo che è riemerso un vecchio video di un'intervista con lei su i24News di Israele, in cui affermava che gli Stati Uniti sono "il più grande Paese al mondo, dopo Israele," dopo che gli Stati Uniti hanno colpito l'Iran a giugno.

Ha difeso le decisioni di politica estera dell'amministrazione Trump, che spaziano dalla stretta sull'immigrazione e la revoca dei visti alle risposte degli Stati Uniti alla guerra della Russia in Ucraina e al genocidio di Israele a Gaza, inclusa la difesa della controversa e ampiamente condannata Gaza Humanitarian Foundation.

Bruce è stata collaboratrice politica e commentatrice su Fox News per oltre 20 anni.

Ha anche scritto libri come "Fear Itself: Exposing the Left’s Mind-Killing Agenda," che offrono critiche ai liberali e ai punti di vista di sinistra.

