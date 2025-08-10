Bruce, ex conduttrice radiofonica conservatrice, autrice e commentatrice politica, è stata portavoce del Dipartimento di Stato da quando Trump è tornato alla Presidenza lo scorso gennaio.

Nata in California, Bruce ha una laurea in scienze politiche presso l'Università della California del Sud e ha ricevuto lo Spirit of Lincoln Award dai Log Cabin Republicans nel 2022, secondo il Dipartimento di Stato.

Nelle ultime settimane, è stata al centro di polemiche dopo che è riemerso un vecchio video di un'intervista con lei su i24News di Israele, in cui affermava che gli Stati Uniti sono "il più grande Paese al mondo, dopo Israele," dopo che gli Stati Uniti hanno colpito l'Iran a giugno.

Ha difeso le decisioni di politica estera dell'amministrazione Trump, che spaziano dalla stretta sull'immigrazione e la revoca dei visti alle risposte degli Stati Uniti alla guerra della Russia in Ucraina e al genocidio di Israele a Gaza, inclusa la difesa della controversa e ampiamente condannata Gaza Humanitarian Foundation.

Bruce è stata collaboratrice politica e commentatrice su Fox News per oltre 20 anni.

Ha anche scritto libri come "Fear Itself: Exposing the Left’s Mind-Killing Agenda," che offrono critiche ai liberali e ai punti di vista di sinistra.