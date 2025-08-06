Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ospiterà i leader di Armenia e Azerbaigian per colloqui di pace alla Casa Bianca venerdì, ha riferito un funzionario statunitense all'agenzia di stampa Reuters.

Il funzionario ha dichiarato che è possibile che durante l'incontro di venerdì venga annunciato il quadro per un accordo di pace. Il Washington Post è stato il primo a riportare la notizia dei colloqui.

Le relazioni tra Azerbaigian e Armenia sono tese dal 1991, quando l'esercito armeno ha occupato il Karabakh, un territorio riconosciuto a livello internazionale come parte dell'Azerbaigian, e altre sette regioni adiacenti tra cui Kalbajar.