Trump ospiterà colloqui di pace tra i leader di Armenia e Azerbaigian
Un funzionario statunitense afferma che è possibile che un quadro per la pace possa essere annunciato durante l'incontro di venerdì.
The official says Trump could announce a framework for peace between the two countries on Friday. / AP
19 ore fa

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ospiterà i leader di Armenia e Azerbaigian per colloqui di pace alla Casa Bianca venerdì, ha riferito un funzionario statunitense all'agenzia di stampa Reuters.

Il funzionario ha dichiarato che è possibile che durante l'incontro di venerdì venga annunciato il quadro per un accordo di pace. Il Washington Post è stato il primo a riportare la notizia dei colloqui.

Le relazioni tra Azerbaigian e Armenia sono tese dal 1991, quando l'esercito armeno ha occupato il Karabakh, un territorio riconosciuto a livello internazionale come parte dell'Azerbaigian, e altre sette regioni adiacenti tra cui Kalbajar.

La maggior parte del territorio è stata liberata dall'Azerbaigian durante una guerra di 44 giorni nell'autunno del 2020.

Nel settembre 2023, l'Azerbaigian ha stabilito la piena sovranità nella regione del Karabakh dopo che le forze separatiste nella regione si sono arrese.

I leader dei due paesi si erano incontrati a luglio ad Abu Dhabi per colloqui.

