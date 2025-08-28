Il Cremlino ha dichiarato mercoledì di essere contrario all'invio di truppe di pace da parte dei paesi europei in Ucraina e ha respinto l'idea di un incontro rapido tra i presidenti Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.

"Consideriamo negativamente tali discussioni," ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda sulla posizione di Mosca riguardo a una possibile forza di pace europea come parte di un accordo per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina.

Peskov ha spiegato che uno dei motivi iniziali del conflitto, lanciato da Mosca con un'offensiva su larga scala nel febbraio 2022, era proprio il desiderio della Russia di impedire la presenza militare dei paesi della NATO in Ucraina.

L'Ucraina sta spingendo per ottenere garanzie di sicurezza sostenute dall'Occidente come parte di qualsiasi accordo, per assicurarsi che la Russia non attacchi nuovamente, mentre Mosca chiede che Kiev ceda ulteriori territori nel suo est.