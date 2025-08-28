POLITICA
Cremlino respinge i peacekeeper dell'UE in Ucraina, esclude colloqui rapidi tra Putin e Zelensky
Mosca ribadisce l'opposizione alla presenza di truppe straniere in Ucraina e afferma che qualsiasi vertice tra i leader russi e ucraini deve essere accuratamente preparato, senza alcuna data fissata per i colloqui.
Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. / Reuters
28 agosto 2025

Il Cremlino ha dichiarato mercoledì di essere contrario all'invio di truppe di pace da parte dei paesi europei in Ucraina e ha respinto l'idea di un incontro rapido tra i presidenti Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.

"Consideriamo negativamente tali discussioni," ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda sulla posizione di Mosca riguardo a una possibile forza di pace europea come parte di un accordo per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina.

Peskov ha spiegato che uno dei motivi iniziali del conflitto, lanciato da Mosca con un'offensiva su larga scala nel febbraio 2022, era proprio il desiderio della Russia di impedire la presenza militare dei paesi della NATO in Ucraina.

L'Ucraina sta spingendo per ottenere garanzie di sicurezza sostenute dall'Occidente come parte di qualsiasi accordo, per assicurarsi che la Russia non attacchi nuovamente, mentre Mosca chiede che Kiev ceda ulteriori territori nel suo est.

Le garanzie di sicurezza per l'Ucraina sono "uno degli argomenti più importanti" nei negoziati per una risoluzione, ha affermato Peskov, aggiungendo che Mosca non discuterà pubblicamente i dettagli su come potrebbero essere strutturate.

Il Cremlino ha inoltre respinto ulteriormente l'idea che un vertice tra il presidente Putin e il suo omologo ucraino Zelensky possa avvenire a breve.

"Qualsiasi contatto ad alto livello o di vertice deve essere ben preparato per essere efficace," ha detto Peskov ai giornalisti, tra cui quelli dell'AFP, durante una conferenza stampa telefonica.

Ha inoltre aggiunto che i capi delle delegazioni negoziali russe e ucraine sono "in contatto", ma non è stata fissata alcuna data per futuri colloqui.

