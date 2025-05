Il Fenerbahce Beko ha conquistato il suo secondo titolo di Turkish Airlines EuroLeague, sconfiggendo l'AS Monaco 81-70 in una sfida ad alta intensità che segna un ritorno storico al vertice del basket europeo.

Il club di Istanbul, la cui ultima vittoria in EuroLeague risale al 2017, ha dimostrato domenica sera una netta superiorità su entrambi i lati del campo, entusiasmando i tifosi con una combinazione di esperienza, energia e precisione.

Davanti a un pubblico in delirio, la partita ha visto il Fenerbahce prendere il controllo fin dall'inizio, grazie a tiri precisi dalla distanza e a una difesa asfissiante che ha messo il Monaco in difficoltà per gran parte del match.

Le prestazioni chiave dell'ala americana Nigel Hayes e dell'ala serba Marko Guduric hanno dato la scintilla necessaria, mentre la disciplina tattica dell'allenatore Sarunas Jasikevicius ha impedito alla squadra francese di organizzare una rimonta significativa.

Secondo titolo nel più grande evento di basket europeo

La vittoria rappresenta una pietra miliare importante per il basket turco, poiché il Fenerbahce diventa l'unico club turco con più titoli di EuroLeague. Segna anche la conclusione di una stagione straordinaria per i Giallo-Canarini, che sono riusciti a risollevarsi dopo un inizio di stagione difficile, raggiungendo il picco al momento giusto.

Mentre i festeggiamenti esplodevano a Istanbul e oltre, dirigenti e tifosi del club hanno celebrato il trionfo come una testimonianza di resilienza, lavoro di squadra e della crescente statura del Fenerbahce sulla scena europea.

Con una seconda stella ora aggiunta alla loro eredità, il club punta a mantenere il dominio continentale nelle stagioni a venire.