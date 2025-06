Il Galatasaray, campione della Super Lig turca, ha completato l’ingaggio dell’ala del Bayern Monaco Leroy Sané a parametro zero, in quello che molti considerano un momento cruciale per il calcio turco.

Il 29enne tedesco è arrivato a Istanbul il 12 giugno, accolto da una folla numerosa e da un’ondata di attenzione online. Oltre un milione di tifosi hanno seguito in diretta il suo volo in arrivo sul canale YouTube del Galatasaray. Il club ha condiviso foto di Sané all’aeroporto di Istanbul con la sciarpa ufficiale e ha annunciato l’inizio delle trattative formali.

Secondo i media turchi, Sané ha firmato un contratto triennale con un salario annuale di circa 10 milioni di euro (11,5 milioni di dollari). Si unisce al club di Istanbul dopo la scadenza del suo contratto con il Bayern a fine mese.

Fondato nel 1905 dagli studenti del prestigioso Liceo Galatasaray di Istanbul, il Galatasaray è uno dei club di calcio più storici della Turchia. Ha vinto un record di 23 titoli della Super Lig turca, rendendolo il club di maggior successo nella massima divisione del paese. Il suo più grande trionfo a livello europeo risale al 2000, quando vinse la Coppa UEFA e la Supercoppa UEFA.

Nel corso degli anni, il club ha ospitato stelle internazionali come Gheorghe Hagi, Didier Drogba, Wesley Sneijder, Claudio Taffarel e Fernando Muslera, che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del Galatasaray.

Il trasferimento del nazionale tedesco Leroy Sané al Galatasaray potrebbe rappresentare un momento decisivo per il calcio turco, afferma il commentatore sportivo Nedim Yigit, che ritiene che questa mossa segnali un salto di qualità e ambizione per i giganti della Super Lig.

“Sané è un talento riconosciuto a livello globale, scoperto da Norbert Elgert allo Schalke e donato al calcio tedesco,” ha dichiarato Yigit a TRT World. “La sua performance al Manchester City è stata di altissimo livello per un lungo periodo. Ora è un giocatore che può chiaramente elevare il livello del calcio turco e della Super Lig.”

Sané ha iniziato la sua carriera allo Schalke prima di trasferirsi al Manchester City, dove ha vinto due titoli di Premier League sotto la guida di Pep Guardiola. Nel 2020 si è trasferito al Bayern Monaco per 60 milioni di euro, collezionando 220 presenze, segnando 61 gol e fornendo almeno 55 assist.

Yigit sostiene che il valore del marchio internazionale di Sané potrebbe aumentare significativamente la reputazione globale del Galatasaray e della lega, dai contratti di sponsorizzazione alle vendite di magliette fino alla portata sui social media.

“Il Galatasaray ha già visto questo con giocatori come Icardi e Osimhen. Sané potrebbe aprire la porta a ulteriori grandi acquisti.”

Oltre all’impatto domestico, Yigit ritiene che il trasferimento rifletta le crescenti ambizioni del Galatasaray sulla scena europea, in particolare nella UEFA Champions League. “Non si tratta più solo del campionato. Il Galatasaray sta segnalando che punta più in alto in Europa. La scelta di Sané di venire al Galatasaray nonostante offerte più forti da club rivali dimostra un progetto chiaro e convincente.”

Rinforzi tecnici come il nigeriano Victor Osimhen, i tedeschi Marc-Andre ter Stegen e Ilkay Gundogan e il portoghese Bernardo Silva — alcuni dei quali vicini alla firma secondo indiscrezioni — stanno ulteriormente alzando le aspettative. “Ciò che una volta sembrava straordinario ora sta diventando la norma,” ha aggiunto.

Per quanto riguarda l’impatto di Sané sul campo, Yigit afferma che il nazionale tedesco è destinato a diventare una minaccia offensiva chiave. “È abituato a un calcio ad alta intensità in Bundesliga, Premier League e Champions League. Il suo dribbling, la consapevolezza spaziale e l’istinto per il gol lo renderanno un punto focale nell’attacco del Galatasaray.”

Reazione dei tifosi

L’entusiasmo tra i tifosi è altrettanto intenso. Esprimendo la sua emozione a TRT World, Mustafa Aslan, tifoso del Galatasaray, afferma: “Leroy Sané è noto per la sua velocità, tecnica e controllo di palla.”

“Trasferimenti come questo aumentano il profilo della lega turca in Europa. Con una stella come Sané dalla nostra parte, credo che possiamo sfidare le grandi squadre in Europa,” aggiunge.

Un altro tifoso, Omer Arikan, accoglie con favore la mossa ma invita all’equilibrio. “Questo è fantastico, ma non dovremmo alienare i nostri giocatori locali. Almeno due giocatori turchi dovrebbero essere nell’undici titolare. Quel carattere locale è essenziale.”

Abdullah Tarik, anche lui di Istanbul, si dice entusiasta: “L’arrivo di Sané a soli 29 anni è enorme per il calcio turco. Il Galatasaray sta superando i confini con questi tipi di acquisti. L’anno scorso è stato Osimhen. Stanno aiutando il calcio turco a progredire e ad attirare attenzione.”

Busra Sancar, tifosa di lunga data del Galatasaray, sottolinea il valore ispirazionale del trasferimento. “Avere un giocatore di classe mondiale come Sané nella nostra lega dà ai giovani calciatori turchi qualcuno a cui ispirarsi. È disciplinato, versatile e tatticamente acuto. Se si adatta bene, il Galatasaray potrebbe avere una stagione brillante — e potrebbe aiutare a spingere il calcio turco più avanti in Europa.”

Se l’arrivo di Sané inaugurerà una nuova era per il calcio turco resta da vedere — ma il senso di attesa sta già ridefinendo le aspettative in tutta la Super Lig.