LeBron James ha scritto un nuovo capitolo nella storia della NBA, diventando il primo giocatore a raggiungere 50.000 punti in carriera. Martedì sera, durante la partita contro i New Orleans Pelicans, la superstar dei Los Angeles Lakers ha consolidato il suo primato come miglior marcatore di tutti i tempi della lega, raggiungendo un traguardo che potrebbe rimanere imbattuto a lungo.

James è sceso in campo con 49.999 punti tra stagione regolare e playoff, dopo aver messo a referto 17 punti nella vittoria contro i Los Angeles Clippers di domenica scorsa. Gli è bastato poco per abbattere il muro dei 50.000 punti: ricevuto un assist da Luka Doncic, ha segnato un tiro da tre punti dalla distanza di 25 piedi, portandosi a 50.002 punti e scatenando l'entusiasmo del pubblico della Crypto.com Arena.

Nel 2023, James aveva già superato il record di 38.387 punti in stagione regolare, detenuto per 39 anni da Kareem Abdul-Jabbar. Ora ha un vantaggio di quasi 6.000 punti sul totale complessivo di Abdul-Jabbar (44.149 punti), con Karl Malone al terzo posto (41.689) e il compianto Kobe Bryant al quarto (39.283). Michael Jordan occupa la quinta posizione con 38.279 punti.

Tra i giocatori NBA ancora in attività, l'unico nella top 10 è Kevin Durant, con poco più di 35.000 punti, distante circa 15.000 punti da James.