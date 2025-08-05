Islamabad ha respinto le affermazioni del Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy secondo cui cittadini pakistani starebbero combattendo contro il suo paese a favore della Russia.

Martedì, il Ministero degli Esteri pakistano ha categoricamente respinto le accuse "infondate e prive di fondamento" riguardanti il coinvolgimento di cittadini pakistani nel conflitto in Ucraina.

"Ad oggi, il Pakistan non è stato formalmente contattato dalle autorità ucraine, né sono state presentate prove verificabili a sostegno di tali affermazioni", ha dichiarato il Ministero.

Lunedì, Zelenskyy ha affermato che le sue forze nel nord-est dell'Ucraina stavano combattendo contro "mercenari" stranieri provenienti da vari paesi, incluso il Pakistan.