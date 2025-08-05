MONDO
1 min di lettura
Islamabad respinge l'accusa di Zelensky sui mercenari pakistani che combattono per la Russia
Il Pakistan ha dichiarato che affronterà queste affermazioni con le autorità ucraine e cercherà chiarimenti.
Islamabad respinge l'accusa di Zelensky sui mercenari pakistani che combattono per la Russia
Pakistan reaffirms its commitment to peaceful resolution of Ukraine conflict through dialogue and diplomacy. / Reuters
5 agosto 2025

Islamabad ha respinto le affermazioni del Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy secondo cui cittadini pakistani starebbero combattendo contro il suo paese a favore della Russia.

Martedì, il Ministero degli Esteri pakistano ha categoricamente respinto le accuse "infondate e prive di fondamento" riguardanti il coinvolgimento di cittadini pakistani nel conflitto in Ucraina.

"Ad oggi, il Pakistan non è stato formalmente contattato dalle autorità ucraine, né sono state presentate prove verificabili a sostegno di tali affermazioni", ha dichiarato il Ministero.

Lunedì, Zelenskyy ha affermato che le sue forze nel nord-est dell'Ucraina stavano combattendo contro "mercenari" stranieri provenienti da vari paesi, incluso il Pakistan.

recommended

"I nostri guerrieri in questo settore riportano la partecipazione di mercenari provenienti da Cina, Tagikistan, Uzbekistan, Pakistan e paesi africani nella guerra. Risponderemo", ha dichiarato su X, durante una visita alle truppe ucraine nel fronte di Vovchansk, nel nord-est dell'Ucraina.

Tuttavia, Islamabad ha affermato che affronterà queste accuse con le autorità ucraine e cercherà chiarimenti sulla questione.

Il Pakistan ha inoltre ribadito il proprio impegno per una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina attraverso il dialogo e la diplomazia, in conformità con i principi della Carta delle Nazioni Unite.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us