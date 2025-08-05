Islamabad ha respinto le affermazioni del Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy secondo cui cittadini pakistani starebbero combattendo contro il suo paese a favore della Russia.
Martedì, il Ministero degli Esteri pakistano ha categoricamente respinto le accuse "infondate e prive di fondamento" riguardanti il coinvolgimento di cittadini pakistani nel conflitto in Ucraina.
"Ad oggi, il Pakistan non è stato formalmente contattato dalle autorità ucraine, né sono state presentate prove verificabili a sostegno di tali affermazioni", ha dichiarato il Ministero.
Lunedì, Zelenskyy ha affermato che le sue forze nel nord-est dell'Ucraina stavano combattendo contro "mercenari" stranieri provenienti da vari paesi, incluso il Pakistan.
"I nostri guerrieri in questo settore riportano la partecipazione di mercenari provenienti da Cina, Tagikistan, Uzbekistan, Pakistan e paesi africani nella guerra. Risponderemo", ha dichiarato su X, durante una visita alle truppe ucraine nel fronte di Vovchansk, nel nord-est dell'Ucraina.
Tuttavia, Islamabad ha affermato che affronterà queste accuse con le autorità ucraine e cercherà chiarimenti sulla questione.
Il Pakistan ha inoltre ribadito il proprio impegno per una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina attraverso il dialogo e la diplomazia, in conformità con i principi della Carta delle Nazioni Unite.