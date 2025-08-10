Centinaia di migliaia di manifestanti in Türkiye e in diversi Paesi europei hanno organizzato raduni e marce in solidarietà con i palestinesi assediati a Gaza, chiedendo la fine del massacro da parte di Israele sull'enclave.

Decine di migliaia di sostenitori della Palestina si sono riuniti sabato sera nella Piazza Beyazit di Istanbul, dopo le preghiere serali, per esprimere la loro opposizione al genocidio in corso e alla fame forzata imposta da Israele a Gaza.

La manifestazione, che ha visto la partecipazione di organizzazioni non governative e di molti cittadini, è proseguita con una marcia verso la storica moschea di Ayasofya.

Nel Regno Unito, sabato, i britannici sono scesi in strada a Londra per protestare contro gli attacchi e chiedere un cessate il fuoco immediato, nell'ambito della trentesima Marcia Nazionale per la Palestina.

Centinaia di migliaia di persone hanno marciato verso l'Ufficio del primo ministro partendo da Russell Square, sotto il tema: "Stop alla fame a Gaza".

Palestine Solidarity Campaign (PSC), una delle organizzazioni promotrici delle manifestazioni pro-Palestina a livello nazionale, ha scritto su X prima della protesta che Israele sta affamando a morte i palestinesi a Gaza. "Il nostro governo deve agire per porre fine al genocidio di Israele", ha dichiarato.

Portando bandiere palestinesi, la folla ha gridato slogan, tra cui uno che criticava il governo britannico "per la sua complicità" nel genocidio.

Svezia, Paesi Bassi

Centinaia di persone a Stoccolma hanno protestato contro i piani di Israele di occupare Gaza.

I manifestanti si sono radunati nell'area di Odenplan con vari cartelli che denunciavano gli attacchi israeliani e il sostegno degli Stati Uniti a Israele. Successivamente, hanno marciato verso il Ministero degli Esteri.

Il Gabinetto di guerra di Israele ha approvato venerdì mattina presto i piani di occupazione del primo ministro Benjamin Netanyahu, ampiamente contestati.

Anche ad Amsterdam molte persone sono scese in strada per protestare contro il piano e il sostegno occidentale a Israele. La manifestazione ha richiesto la consegna immediata e senza restrizioni di aiuti a Gaza.

Spagna, Svizzera

Diverse manifestazioni pro-Palestina si sono tenute in città come Madrid per protestare contro gli attacchi israeliani e la fame a Gaza.