Centinaia di migliaia di manifestanti in Türkiye e in diversi Paesi europei hanno organizzato raduni e marce in solidarietà con i palestinesi assediati a Gaza, chiedendo la fine del massacro da parte di Israele sull'enclave.
Decine di migliaia di sostenitori della Palestina si sono riuniti sabato sera nella Piazza Beyazit di Istanbul, dopo le preghiere serali, per esprimere la loro opposizione al genocidio in corso e alla fame forzata imposta da Israele a Gaza.
La manifestazione, che ha visto la partecipazione di organizzazioni non governative e di molti cittadini, è proseguita con una marcia verso la storica moschea di Ayasofya.
Nel Regno Unito, sabato, i britannici sono scesi in strada a Londra per protestare contro gli attacchi e chiedere un cessate il fuoco immediato, nell'ambito della trentesima Marcia Nazionale per la Palestina.
Centinaia di migliaia di persone hanno marciato verso l'Ufficio del primo ministro partendo da Russell Square, sotto il tema: "Stop alla fame a Gaza".
Palestine Solidarity Campaign (PSC), una delle organizzazioni promotrici delle manifestazioni pro-Palestina a livello nazionale, ha scritto su X prima della protesta che Israele sta affamando a morte i palestinesi a Gaza. "Il nostro governo deve agire per porre fine al genocidio di Israele", ha dichiarato.
Portando bandiere palestinesi, la folla ha gridato slogan, tra cui uno che criticava il governo britannico "per la sua complicità" nel genocidio.
Svezia, Paesi Bassi
Centinaia di persone a Stoccolma hanno protestato contro i piani di Israele di occupare Gaza.
I manifestanti si sono radunati nell'area di Odenplan con vari cartelli che denunciavano gli attacchi israeliani e il sostegno degli Stati Uniti a Israele. Successivamente, hanno marciato verso il Ministero degli Esteri.
Il Gabinetto di guerra di Israele ha approvato venerdì mattina presto i piani di occupazione del primo ministro Benjamin Netanyahu, ampiamente contestati.
Anche ad Amsterdam molte persone sono scese in strada per protestare contro il piano e il sostegno occidentale a Israele. La manifestazione ha richiesto la consegna immediata e senza restrizioni di aiuti a Gaza.
Spagna, Svizzera
Diverse manifestazioni pro-Palestina si sono tenute in città come Madrid per protestare contro gli attacchi israeliani e la fame a Gaza.
Portando bandiere palestinesi, i manifestanti hanno gridato "Fine al genocidio" durante il raduno a Madrid. Alcuni hanno battuto pentole e padelle per protestare contro la fame nell'enclave palestinese assediata.
Migliaia di persone si sono riunite al Jardin Anglais di Ginevra per protestare contro la fame forzata e le morti correlate a Gaza a causa del blocco israeliano.
La folla ha organizzato un sit-in durante la manifestazione, protestando contro gli attacchi israeliani e gridando slogan in inglese, francese e arabo. Portando bandiere palestinesi, i manifestanti hanno battuto pentole e padelle per sensibilizzare sull'emergenza alimentare a Gaza.
I manifestanti hanno anche chiesto la fine del sostegno internazionale all'oppressione dei palestinesi da parte di Israele.
Genocidio di Israele a Gaza
Il genocidio di Israele a Gaza ha causato la morte di oltre 61.300 palestinesi, per lo più donne e bambini, dall'inizio del 2023.
Secondo l'agenzia ufficiale palestinese WAFA, circa 11.000 palestinesi si teme siano sepolti sotto le macerie delle case distrutte. Tuttavia, gli esperti ritengono che il bilancio reale delle vittime superi di gran lunga quello riportato dalle autorità di Gaza, stimando che potrebbe essere intorno ai 200.000.
Nel corso del genocidio, Israele ha ridotto gran parte dell'enclave assediata in macerie, spostando praticamente tutta la sua popolazione.
Lo scorso novembre, la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto per Netanyahu e il suo ex Ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità a Gaza.
Israele deve anche affrontare un caso di genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia per la sua guerra sull'enclave.