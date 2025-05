Papa Francesco tornerà alla sua residenza in Vaticano domenica, dopo che i medici hanno dichiarato che questo è il luogo migliore per il suo recupero a seguito di un ricovero ospedaliero di cinque settimane per polmonite.

L'88enne capo della Chiesa Cattolica è “molto felice” di sapere che la sua salute era migliorata abbastanza da permettergli di lasciare l'Ospedale Gemelli di Roma, ha dichiarato sabato uno dei medici, Sergio Alfieri. Tuttavia, il pontefice, a cui era stato rimosso parte di un polmone da giovane, dovrà affrontare un periodo di recupero di “almeno due mesi,” ha avvertito Alfieri. Papa Francesco dovrebbe essere dimesso dall'ospedale nel primo pomeriggio.

Il Vaticano ha annunciato che il papa impartirà una benedizione e saluterà i fedeli fuori dall'ospedale poco prima di mezzogiorno (1100 GMT), in quello che sarà il suo primo intervento pubblico dal 14 febbraio. Il suo ricovero, iniziato in quella data, è stato il più lungo del suo pontificato e il quarto dal 2013, anno della sua elezione. Lo stato di salute sempre più fragile del papa ha alimentato speculazioni su una possibile rinuncia, seguendo l'esempio del suo predecessore Benedetto XVI.

Un periodo di riposo

I medici del papa, parlando ai giornalisti presso l'Ospedale Gemelli sabato, hanno dichiarato che Francesco sta migliorando. Mercoledì il Vaticano aveva comunicato che il pontefice respirava ormai senza l'ausilio della maschera d'ossigeno. Tuttavia, Alfieri ha spiegato: “Ulteriori progressi avverranno a casa sua, perché un ospedale – anche se può sembrare strano – è il luogo peggiore per recuperare, poiché è dove si possono contrarre più infezioni.”

Il medico ha aggiunto che, domenica, “il papa lascerà l'ospedale e tornerà a Casa Santa Marta” in Vaticano, dove Francesco ha la sua residenza. Tuttavia, Alfieri ha escluso la possibilità che il papa riprenda rapidamente i suoi impegni abituali. “La convalescenza, per definizione, è un periodo di riposo. È quindi chiaro che durante questo periodo non potrà affrontare i suoi appuntamenti quotidiani.”

Domande sulla Pasqua

Rimangono quindi interrogativi su chi guiderà il fitto calendario di eventi religiosi in vista della Pasqua, il periodo più sacro del calendario cristiano. Il papa ha saltato le preghiere dell'Angelus – normalmente recitate ogni domenica – per cinque settimane consecutive.

Lunedì, alla domanda dei giornalisti sulle speculazioni riguardo a una possibile rinuncia di Francesco, il Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin ha risposto: “No, no, no, assolutamente no.”

Cattolici e altri fedeli in tutto il mondo hanno pregato per una pronta guarigione del papa. Molti hanno lasciato fiori, candele e messaggi per Francesco fuori dall'Ospedale Gemelli. Nei momenti più critici del ricovero, il papa ha trascorso diverse settimane con respirazione assistita, utilizzando tubi nasali e una maschera d'ossigeno.

Due volte ha attraversato momenti “molto critici” durante i quali la sua vita è stata in pericolo, ma è rimasto cosciente, hanno dichiarato i medici. È stato dichiarato fuori pericolo solo dopo un mese di cure presso l'Ospedale Gemelli.

La polmonite sofferta significa che Francesco avrà bisogno di una riabilitazione fisica per recuperare l'uso della voce. “Quando si soffre di polmonite bilaterale, i polmoni sono danneggiati e anche i muscoli respiratori sono affaticati,” ha spiegato Alfieri. “Ci vuole tempo perché la voce torni alla normalità.”

Sebbene il papa non abbia fatto apparizioni pubbliche dal 14 febbraio, il Vaticano il 16 marzo ha pubblicato una foto che lo ritrae in preghiera in una cappella della sua stanza d'ospedale. Il 6 marzo è stata diffusa una registrazione audio in cui – con voce debole – ringraziava i fedeli per le loro preghiere.