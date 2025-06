Secondo un'indagine dettagliata pubblicata venerdì da Haaretz, i soldati israeliani dispiegati a Gaza avrebbero ricevuto ordini di aprire il fuoco contro civili palestinesi disarmati in attesa di aiuti umanitari, anche in assenza di minacce.

Il quotidiano israeliano riporta che, dalle conversazioni con i soldati, emerge che “i comandanti hanno ordinato alle truppe di sparare contro le folle per allontanarle o disperderle, anche se era chiaro che non rappresentavano alcuna minaccia.”

“È un campo di sterminio,” ha dichiarato un soldato a Haaretz. Ha aggiunto che nella sua posizione, “tra una e cinque persone venivano uccise ogni giorno” con proiettili veri, invece di adottare misure non letali per il controllo della folla.

Queste rivelazioni seguono i rapporti del Ministero della Salute di Gaza, che indicano che almeno 549 palestinesi sono stati uccisi e oltre 4.000 feriti vicino ai centri di aiuto e ai camion di cibo delle Nazioni Unite dal 27 maggio.

I siti di distribuzione alimentare in questione sono gestiti dalla Gaza Humanitarian Foundation, un'iniziativa di aiuto coordinata, secondo i rapporti, dalle autorità israeliane, da gruppi evangelici americani e da appaltatori privati.

Un riservista israeliano ha dichiarato a Haaretz che “Gaza non interessa più a nessuno,” descrivendo la zona come uno spazio senza legge dove “la perdita di vite umane non significa nulla.”

Un ufficiale di riserva senior ha aggiunto: “Quando abbiamo chiesto perché avessero aperto il fuoco, ci è stato detto che era un ordine dall'alto... Posso affermare con certezza che le persone non erano vicine alle forze di sicurezza e non le mettevano in pericolo. Era inutile, sono state semplicemente uccise, per nulla.”

Ha aggiunto: “Questa cosa di uccidere persone innocenti è stata normalizzata.”

Secondo il rapporto, la “procedura di deterrenza” dell'esercito include l'uso di mortai, mitragliatrici e fuoco vivo dai carri armati, anche prima dell'apertura dei siti di aiuto o molto tempo dopo la loro chiusura.

In alcuni casi, i “colpi di avvertimento” si sono trasformati in attacchi letali. Un soldato ha ricordato di aver ricevuto l'ordine di sparare un proiettile contro una folla vicino alla costa.

“Ogni volta che spariamo, ci sono feriti e morti,” ha detto. “E quando qualcuno chiede perché sia necessario un proiettile, non c'è mai una buona risposta.”

Le testimonianze dei soldati hanno anche rivelato il nome informale dell'operazione in queste zone: “Operazione Pesce Salato,” un gioco di parole israeliano ispirato al gioco per bambini “Luce Rossa, Luce Verde,” secondo Haaretz.

Il quotidiano ha inoltre riportato che il Meccanismo di Valutazione dei Fatti dell'esercito è stato incaricato di indagare su possibili crimini di guerra legati a questi incidenti. Tuttavia, gli ufficiali che hanno parlato con Haaretz hanno suggerito che poco viene fatto per fermare o esaminare queste pratiche sul campo.

Una fonte legale ha dichiarato a Haaretz: “Non si tratta di poche persone uccise, stiamo parlando di decine di vittime ogni giorno.”

Tra le unità sotto esame c'è la Divisione 252, comandata dal generale di brigata Yehuda Vach, che, secondo Haaretz, avrebbe emesso ordini diretti di sparare ai civili radunati vicino ai camion di aiuti delle Nazioni Unite.

I soldati sotto il suo comando hanno affermato che la politica era ampiamente accettata senza obiezioni. “L'idea è di assicurarsi che se ne vadano, anche se sono lì solo per il cibo,” ha detto un ufficiale.

Gli appaltatori che lavorano vicino a queste zone, spesso con una supervisione minima, hanno ulteriormente complicato la situazione. Un soldato ha riferito a Haaretz che “qualsiasi appaltatore privato che lavora a Gaza con attrezzature di ingegneria riceve 5.000 shekel (circa 1.500 dollari) per ogni casa che demolisce.”

Rifiutando gli appelli internazionali per un cessate il fuoco, l'esercito israeliano ha portato avanti un'offensiva brutale contro Gaza dall'ottobre 2023, uccidendo quasi 56.300 palestinesi, per lo più donne e bambini.

Lo scorso novembre, la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto per il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo ex Ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità a Gaza.

Israele deve anche affrontare un'accusa di genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia per la guerra commessa contro l’ enclave.