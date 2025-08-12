Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato lunedì di aver firmato un ordine esecutivo che prevede la proroga di 90 giorni della sospensione dei dazi doganali imposti alla Cina.

In un messaggio pubblicato su Truth Social lo stesso giorno, Trump ha dichiarato: «Tutti gli altri elementi dell'accordo rimarranno invariati. Grazie per l'attenzione!"»

Secondo l’ordine esecutivo, gli Stati Uniti prolungheranno fino al 10 novembre la sospensione dell’aumento dei dazi doganali sulle importazioni dalla Cina. Nel frattempo, resterà in vigore l’applicazione reciproca di un dazio del 10%.

La mossa è arrivata dopo che Wall Street Journal e CNBC, citando fonti dell’amministrazione, avevano riferito della firma dell’ordine da parte di Trump.

Dal canto suo, il Ministero del Commercio cinese ha annunciato la proroga di 90 giorni della sospensione dei dazi sui prodotti statunitensi, precisando che il dazio del 10% resterà in vigore e che verranno affrontate le barriere non tariffarie incontrate dalle merci americane.

Tregua fragile

Sebbene a maggio, in seguito a colloqui di alto livello a Ginevra, i due Paesi avessero raggiunto un’intesa per ridurre le tensioni, il processo di distensione rimane instabile.

A giugno, alti funzionari economici si sono incontrati a Londra, dove sono emerse divergenze sull’attuazione dell’accordo. Le autorità statunitensi hanno accusato i loro omologhi cinesi di violarne i termini. Il mese scorso, i responsabili politici si sono nuovamente riuniti a Stoccolma.

Il rappresentante commerciale degli Stati Uniti, Jamieson Greer, ha dichiarato il mese scorso che l’ultima parola su un’eventuale proroga spetterà a Trump.

In un post pubblicato sui social domenica sera, Trump ha auspicato che la Cina «quadrupli rapidamente gli ordini di soia», sottolineando che ciò contribuirebbe a riequilibrare il commercio tra i due Paesi.