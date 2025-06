Il massimo organo di sicurezza dell'Iran deve prendere la decisione finale sulla chiusura dello Stretto di Hormuz, ha dichiarato domenica la televisione iraniana, dopo che il parlamento avrebbe sostenuto la misura in risposta agli attacchi statunitensi contro diversi siti nucleari di Teheran.

Di seguito alcuni dettagli sullo stretto:

Cos'è lo Stretto di Hormuz?

Lo stretto si trova tra l'Oman e l'Iran e collega il Golfo a nord con il Golfo di Oman a sud e il Mar Arabico oltre. Nel suo punto più stretto, è largo 33 km, con una corsia di navigazione di soli 3 km in ciascuna direzione.

Perché è importante?

Circa un quinto del consumo mondiale totale di petrolio passa attraverso lo stretto. Tra l'inizio del 2022 e il mese scorso, tra 17,8 e 20,8 milioni di barili di greggio, condensati e carburanti sono transitati quotidianamente attraverso lo stretto, secondo i dati della società di analisi Vortexa.

I membri dell'OPEC come Arabia Saudita, Iran, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Iraq esportano la maggior parte del loro greggio attraverso lo stretto, principalmente verso l'Asia. Gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita hanno cercato di trovare rotte alternative per bypassare lo stretto. Circa 2,6 milioni di barili al giorno di capacità inutilizzata da oleodotti esistenti negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita potrebbero essere disponibili per evitare Hormuz, secondo l'Amministrazione per l'Informazione sull'Energia degli Stati Uniti a giugno dello scorso anno.

Il Qatar, uno dei maggiori esportatori mondiali di gas naturale liquefatto, invia quasi tutto il suo GNL attraverso lo stretto. La Quinta Flotta degli Stati Uniti, con base in Bahrain, è incaricata di proteggere il traffico commerciale nell'area.

Storia delle tensioni

Nel 1973, i produttori arabi guidati dall'Arabia Saudita imposero un embargo petrolifero ai sostenitori occidentali di Israele nella guerra con l'Egitto. Mentre i paesi occidentali erano i principali acquirenti di greggio prodotto dai paesi arabi all'epoca, oggi l'Asia è il principale acquirente del greggio dell'OPEC.

Gli Stati Uniti hanno più che raddoppiato la loro produzione di liquidi petroliferi negli ultimi due decenni, trasformandosi dal maggiore importatore mondiale di petrolio a uno dei principali esportatori.

Durante la guerra Iran-Iraq del 1980-1988, le due parti cercarono di interrompere le esportazioni reciproche in quello che fu chiamato la Guerra delle Petroliere.

Nel luglio 1988, una nave da guerra statunitense abbatté un aereo di linea iraniano, uccidendo tutte le 290 persone a bordo, in quello che Washington definì un incidente e Teheran un attacco deliberato.

Nel gennaio 2012, l'Iran minacciò di bloccare lo stretto in risposta alle sanzioni statunitensi ed europee. Nel maggio 2019, quattro navi - tra cui due petroliere saudite - furono attaccate al largo della costa degli Emirati Arabi Uniti, fuori dallo Stretto di Hormuz.

Tre navi, due nel 2023 e una nel 2024, sono state sequestrate dall'Iran vicino o nello Stretto di Hormuz. Alcuni dei sequestri sono seguiti a confische di petroliere legate all'Iran da parte degli Stati Uniti.