Continuando la sua decennale appropriazione di terre, Israele ha annunciato piani di espansione degli insediamenti nelle Alture del Golan, 1.800 chilometri quadrati di territorio siriano occupato illegalmente nel 1967.

Questa regione di importanza strategica si trova in un punto che sovrasta quattro paesi: Siria, Israele, Libano e Giordania, e offre un vantaggio militare in una zona di conflitto in corso.

Il governo israeliano ha stanziato più di 11 milioni di dollari per “promuovere la crescita demografica” nelle Alture del Golan.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di voler raddoppiare la popolazione nelle Alture del Golan. "Continueremo a mantenere il controllo su questa regione, a svilupparla e a costruire insediamenti", ha affermato.

Tel Aviv considera le Alture del Golan una risorsa cruciale per la sicurezza nazionale di Israele. Questo perché l'altopiano, di importanza strategica, offre a Israele un vantaggio militare sui tre paesi confinanti.

Il doppio standard di Netanyahu

Il cessate il fuoco tra Israele e Siria è crollato l'8 dicembre, dopo mezzo secolo di pace. I carri armati israeliani sono entrati nella zona demilitarizzata tra Israele e Siria, la cosiddetta zona cuscinetto, occupata da Israele da decenni.

Le forze israeliane non solo hanno raggiunto il versante siriano della montagna, ma vi hanno anche schierato le loro truppe per creare una nuova zona cuscinetto difensiva.

Israele ha difeso la propria azione militare affermando che il cambio di governo a Damasco aveva "fatto crollare" gli accordi di cessate il fuoco e che ciò era necessario per neutralizzare potenziali minacce provenienti dal nuovo governo.

Avanzando nella parte orientale delle alture del Golan, Netanyahu ha affermato che si trattava solo di una "posizione difensiva temporanea finché non si troverà una soluzione adatta".

Tuttavia, The Economist ha insinuato che questa frase non fosse presente nella dichiarazione in ebraico, suggerendo che Netanyahu l'abbia aggiunta solo nella sua dichiarazione in inglese per tranquillizzare l'opinione pubblica internazionale. Una settimana dopo, Netanyahu ha annunciato i suoi piani di espandere gli insediamenti nelle Alture del Golan occupate, affermando che questa mossa fosse diventata "necessaria" dopo l'apertura di un nuovo fronte a seguito della caduta del regime di Assad al confine con la Siria.

La casa del popolo druso e circasso

Le Colline del Golan, sotto il controllo della Siria fino al 1967, erano una zona abitata principalmente da popolazioni druse e circasse. Le forze armate siriane avevano utilizzato la posizione elevata delle Colline del Golan per bombardare le comunità israeliane durante la Guerra dei Sei Giorni del 1967. La vittoria di Israele in questa guerra aveva un'importanza strategica fondamentale, poiché non solo aveva creato una zona cuscinetto contro gli attacchi siriani, ma aveva anche acquisito il controllo su importanti risorse idriche, incluso il Lago di Tiberiade.

Nel 2024, Israele sta cercando di consolidare ulteriori guadagni territoriali oltre le Colline del Golan, estendendosi nella zona cuscinetto precedentemente smilitarizzata, utilizzando lo stesso tipo di strategia.

Netanyahu ha dato istruzioni all'esercito israeliano di "neutralizzare le potenziali minacce provenienti dalla Siria e impedire agli elementi terroristici di stabilire basi vicino ai confini di Israele".

La guerra del 1967 costrinse la maggior parte dei 130.000 arabi della regione a spostarsi. Successivamente Israele iniziò a stabilire insediamenti ebraici nella zona, sostenendo che le alture del Golan erano fondamentali per la sua sicurezza e il suo sviluppo.

Attualmente circa 50.000 persone vivono sulle alture del Golan siriane occupate. Metà di loro sono coloni israeliani, mentre l'altra metà sono drusi, che costituiscono l'1,6 percento della popolazione israeliana e professano una fede diversa, considerata una branca dell'Islam sciita. I drusi vivono in 33 insediamenti ebraici incorporati nel Consiglio regionale del Golan. Questi insediamenti sono considerati illegali secondo il diritto internazionale.

La Siria tentò senza successo di riconquistare le alture del Golan durante la guerra dello Yom Kippur del 1973. Poi, nel 1974, un accordo con Israele portò Tel Aviv a rinunciare al controllo su una parte del territorio siriano. Tuttavia, le alture del Golan rimasero sotto l'occupazione israeliana.

Israele ha annesso unilateralmente le alture del Golan nel 1981, un'azione che non è mai stata riconosciuta a livello internazionale. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha dichiarato l’annessione “nulla e non avvenuta”.

Nessun paese aveva riconosciuto la sovranità israeliana sulle alture del Golan fino a quando gli Stati Uniti non hanno riconosciuto l'area come parte di Israele nel marzo 2019.

Netanyahu si scontra con una forte opposizione nel Paese mentre cerca di espandere gli insediamenti nei territori occupati.

L'ex Primo Ministro israeliano Ehud Olmert ha dichiarato di non vedere alcuna ragione che giustifichi l'espansione di Israele sulle Colline del Golan.

"[Netanyahu] ha detto che non vogliamo ampliare il conflitto con la Siria e speriamo di non dover combattere contro i nuovi ribelli che hanno preso il controllo della Siria. Allora perché stiamo facendo esattamente il contrario? Abbiamo già abbastanza problemi con cui doverci confrontare."