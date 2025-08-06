Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha suggerito che il vicepresidente JD Vance potrebbe essere il suo "erede più probabile" per guidare il movimento Make America Great Again (MAGA).

"Beh, penso che molto probabilmente, ad essere onesti, sia il vicepresidente," ha dichiarato Trump martedì, rispondendo a una domanda su un possibile sostegno a Vance come suo successore nel movimento che il presidente ha reso popolare durante le sue campagne presidenziali del 2016 e del 2024.

"È ovviamente troppo presto per parlarne, ma certamente sta facendo un ottimo lavoro e probabilmente sarebbe favorito a questo punto," ha aggiunto.

Trump ha anche menzionato altre figure repubblicane che potrebbero avere un ruolo nel futuro del movimento MAGA, tra cui il suo Segretario di Stato, Marco Rubio.

"Penso che Marco sia anche qualcuno che potrebbe collaborare con JD in qualche modo," ha detto.

Sempre martedì, Trump ha dichiarato che "probabilmente no" si candiderà per un terzo mandato, affermando a CNBC: "Mi piacerebbe candidarmi... ho i migliori numeri nei sondaggi che abbia mai avuto."

Il 22° Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti vieta a qualsiasi individuo di essere eletto presidente per più di due mandati.