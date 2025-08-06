POLITICA
Trump: JD Vance è il 'probabile' erede del movimento MAGA
Trump afferma che Vance sta facendo un buon lavoro e che probabilmente sarà favorito per guidare i Repubblicani nel 2028.
Born in Ohio, Vance was also a lawyer and a venture capitalist before entering politics. / AP
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha suggerito che il vicepresidente JD Vance potrebbe essere il suo "erede più probabile" per guidare il movimento Make America Great Again (MAGA).

"Beh, penso che molto probabilmente, ad essere onesti, sia il vicepresidente," ha dichiarato Trump martedì, rispondendo a una domanda su un possibile sostegno a Vance come suo successore nel movimento che il presidente ha reso popolare durante le sue campagne presidenziali del 2016 e del 2024.

"È ovviamente troppo presto per parlarne, ma certamente sta facendo un ottimo lavoro e probabilmente sarebbe favorito a questo punto," ha aggiunto.

Trump ha anche menzionato altre figure repubblicane che potrebbero avere un ruolo nel futuro del movimento MAGA, tra cui il suo Segretario di Stato, Marco Rubio.

"Penso che Marco sia anche qualcuno che potrebbe collaborare con JD in qualche modo," ha detto.

Sempre martedì, Trump ha dichiarato che "probabilmente no" si candiderà per un terzo mandato, affermando a CNBC: "Mi piacerebbe candidarmi... ho i migliori numeri nei sondaggi che abbia mai avuto."

Il 22° Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti vieta a qualsiasi individuo di essere eletto presidente per più di due mandati.

JD Vance e il background di Rubio

Vance, un ex marine di 40 anni, ha assunto un ruolo significativo nell'amministrazione Trump, servendo come diplomatico chiave e principale sostenitore delle politiche interne di Trump negli Stati Uniti e di quelle estere all'estero.

Nato in Ohio, Vance è stato anche avvocato e venture capitalist prima di entrare in politica.

Rubio, un ex senatore della Florida, è emerso come una figura significativa in un'amministrazione che ha dedicato molto tempo a risolvere complessi dilemmi di politica estera.

È la prima persona dai tempi di Henry Kissinger a ricoprire contemporaneamente il ruolo di Segretario di Stato e Consigliere per la Sicurezza Nazionale.

Nato a Miami, in Florida, da migranti cubani, Rubio è stato eletto al Senato degli Stati Uniti nel 2010. È stato confermato a febbraio come il 72° Segretario di Stato degli Stati Uniti.

