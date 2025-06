Zohran Mamdani, un socialista democratico di 33 anni, sta guidando le primarie democratiche di New York e, se verrà eletto, diventerà il primo sindaco musulmano della città.

Il suo principale avversario, l'ex governatore di New York Andrew Cuomo, ha già ammesso la sconfitta, dichiarando: “Questa è la sua serata. Se lo è meritato. Ha vinto.”

La maggior parte degli analisti si aspettava che le primarie per il sindaco si decidessero con un conteggio a scelta classificata, poiché inizialmente nessun candidato sembrava ottenere la maggioranza.

“Siamo incredibilmente grati agli elettori di tutti e cinque i distretti che, ispirati dalla nostra visione per un futuro migliore e più accessibile, si sono presentati in numero record per far sentire la loro voce,” ha dichiarato Elle Bisgaard-Church, responsabile della campagna di Mamdani.

Mamdani, il deputato dell'Assemblea di Queens di 33 anni — precedentemente poco conosciuto — ha sorpreso l'establishment politico con una crescita alimentata da una comunicazione virale e da un progressismo guidato dai giovani.

La performance di Mamdani sta già facendo parlare di sé ben oltre i cinque distretti, portando la sua piattaforma audace e la sua posizione apertamente di sinistra nella conversazione nazionale.

Legislatore statale per tre mandati in uno dei distretti più diversi del paese, Mamdani ha guadagnato un forte sostegno dai giovani elettori, affrontando però critiche da parte di alcuni per la sua limitata esperienza, le sue politiche sulla sicurezza e sull'abitazione, e la sua posizione critica nei confronti di Israele.

Gli elettori hanno votato durante un'ondata di caldo soffocante, e i sondaggi hanno mostrato il sorprendente sfidante Zohran Mamdani e l'ex governatore statale Andrew Cuomo, 67 anni, in cima alla lista.

Il Partito Repubblicano ha evitato le primarie, assegnando nuovamente la sua candidatura a Curtis Sliwa, il candidato GOP del 2021.

Le elezioni per il sindaco di New York del 2025, previste per il 4 novembre, vedranno uno scontro tra Sliwa, il candidato democratico Mamdani e l'attuale sindaco Eric Adams, che cerca un secondo mandato come indipendente.