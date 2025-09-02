POLITICA
La Türkiye ha accolto con favore la decisione dell'OSCE di sciogliere il Gruppo di Minsk
Il Ministero degli Esteri turco ha definito questo passo una svolta significativa nel processo di pace tra Armenia e Azerbaigian.
La Turchia, da sempre sostenitrice dell'Azerbaigian, considera lo scioglimento un passo verso una pace duratura nel Caucaso meridionale. / AA
2 settembre 2025

La Türkiye ha accolto con favore la decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) di sciogliere il Gruppo di Minsk, istituito circa 30 anni fa con l'obiettivo di mediare la risoluzione del conflitto tra Armenia e Azerbaigian nella regione del Karabakh.

In una dichiarazione scritta rilasciata martedì, il Ministero degli Affari Esteri ha affermato: “Accogliamo con favore la decisione presa dal Consiglio dei Ministri dell'OSCE il 1° settembre 2025 di sciogliere il Gruppo di Minsk e le sue strutture collegate”.

Nella dichiarazione si legge inoltre: “Questa storica decisione, resa possibile dagli sforzi congiunti di Azerbaigian e Armenia, ha rappresentato una tappa importante nel processo di pace tra i due paesi”.

Il Gruppo di Minsk, istituito nel 1992 con l'obiettivo di trovare una soluzione pacifica al conflitto del Karabakh, era co-presieduto da Russia, Stati Uniti e Francia. Tuttavia, il gruppo non è riuscito a trovare una soluzione definitiva. L'Azerbaigian chiedeva da tempo lo scioglimento del gruppo e lo considerava un prerequisito per raggiungere un accordo di pace ufficiale con l'Armenia.

La decisione di sciogliere il gruppo è stata presa l'8 agosto, dopo un vertice organizzato alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Durante il vertice, il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev e il primo ministro dell'Armenia Nikol Pashinyan hanno avuto diversi incontri. Successivamente, i ministri degli Esteri di entrambi i paesi hanno presentato all'OSCE una richiesta congiunta per lo scioglimento del gruppo.

La Türkiye ha costantemente sostenuto l'Azerbaigian nel conflitto e ha valutato questa decisione di scioglimento come un passo verso il raggiungimento di una pace sostenibile nel Caucaso meridionale.

