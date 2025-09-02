Il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev ha affermato che l'India sta cercando di “vendicarsi” dell'Azerbaigian nell’ambito delle organizzazioni internazionali e che la ragione di ciò è il sostegno fornito da Baku al Pakistan.

Secondo una dichiarazione rilasciata dalla presidenza dell'Azerbaigian, Aliyev ha espresso tali affermazioni durante un incontro con il primo ministro pakistano Shahbaz Sharif nella città di Tianjin, nel nord della Cina, dove i leader si sono riuniti per partecipare al vertice dell'Organizzazione di cooperazione di Shanghai (SCO).

Sharif ha ringraziato Aliyev a nome del popolo e del governo pakistani per la solidarietà dimostrata dall'Azerbaigian nei confronti del Pakistan durante il conflitto militare con l'India nei mesi di aprile e maggio. In questo conflitto, il Pakistan ha abbattuto numerosi aerei da guerra indiani, compresi i Rafale.

Sharif ha inoltre sottolineato l'importanza del formato trilaterale Azerbaigian-Türkiye-Pakistan e ha ricordato le sue precedenti visite a Baku.

Aliyev si è congratulato con il Pakistan per la vittoria ottenuta contro l'India e ha sottolineato che, nonostante le azioni di Nuova Delhi nei forum internazionali, l'Azerbaigian privilegia la “fratellanza” nei suoi rapporti con Islamabad.

Aliyev ha affermato che sono state intraprese misure per attuare i risultati degli incontri trilaterali e ha sottolineato il ruolo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel promuovere le relazioni tra Azerbaigian e America. Aliyev ha inoltre sottolineato l'importanza della sua recente visita a Washington.

Allineamento strategico

I due leader hanno anche discusso delle questioni relative all'ampliamento della cooperazione commerciale ed economica nell'ambito della commissione intergovernativa Azerbaigian-Pakistan.

Sherif si è congratulato con Aliyev per i progressi compiuti nel processo di pace con l'Armenia. Il leader azero ha sottolineato che ciò è di vitale importanza per garantire una stabilità duratura nel Caucaso meridionale.