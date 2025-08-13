Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di essere “molto legato” alla cosiddetta visione della “Grande Israele”, che comprende non solo i territori previsti per uno Stato palestinese, ma anche alcune aree dell’attuale Giordania e dell’Egitto, definendola una “missione storica e spirituale che durerà per generazioni”.

In un’intervista alla rete israeliana i24NEWS, Netanyahu ha rilasciato queste dichiarazioni mentre il suo governo proseguiva i preparativi per un massacro nelle restanti aree di Gaza:

“Ci sono stati ebrei che per generazioni hanno sognato di venire qui, e dopo di noi ci saranno altre generazioni di ebrei che verranno.”

Il concetto di “Grande Israele” (Eretz Yisrael HaShlema) è utilizzato, dalla Guerra arabo-israeliana del 1967, per indicare Gerusalemme Est, la Cisgiordania, Gaza, la penisola del Sinai in Egitto e le alture del Golan in Siria, territori occupati da Israele.

Sionisti delle prime generazioni, come Ze’ev Jabotinsky — uno dei precursori ideologici del Likud, il partito di Netanyahu — ampliarono questo concetto includendo anche i territori dell’attuale Giordania.

Durante l’intervista, l’ex membro della Knesset Sharon Gal ha mostrato a Netanyahu un amuleto che raffigurava la “Grande Israele”.

Alla domanda se fosse legato a questa visione, Netanyahu ha risposto: “Molto legato.”

Il concetto di “Grande Israele” fa parte del sionismo revisionista, che costituisce la base della tradizione politica del Likud.