Molti, soprattutto tra i presenti, hanno interpretato la serie di eventi come una coincidenza carica di significato.

Amer Al Mansour Kaddafi, cittadino libico, era pronto a partire insieme a decine di altri pellegrini quando, all’ultimo momento, è stato fermato dalle autorità dell’immigrazione presso l’aeroporto internazionale di Sebha, nel sud della Libia. Il suo cognome, Kaddafi, potrebbe aver fatto scattare un controllo automatico, data la somiglianza con quello dell’ex leader libico Muammar Gheddafi.

Nonostante le sue insistenze, l’aereo è decollato senza di lui.

Secondo quanto riportato da Gulf News, Kaddafi avrebbe dichiarato: “Non me ne andrò finché non sarò sulla via per la Mecca”.

Guasti tecnici in volo

Poco dopo il decollo, l’aereo ha dovuto fare ritorno per un problema al sistema di condizionamento dell’aria. Una volta atterrato, il personale della compagnia ha cercato di far salire a bordo il passeggero escluso, ma il pilota ha rifiutato per motivi operativi, poiché i motori erano ancora accesi.

Inaspettatamente, il velivolo ha subito un secondo guasto ed è stato costretto a tornare nuovamente all’aeroporto.

A quel punto, secondo quanto riferito da Arynews, il comandante ha annunciato: “Giuro che non volerò finché Amer non sarà su questo aereo”.

Tra applausi e manifestazioni di approvazione da parte dei passeggeri, a Kaddafi è stato infine consentito di salire a bordo. Il momento è stato ripreso in un video che ha rapidamente fatto il giro dei social network.

In seguito, intervistato dai media locali, Kaddafi ha commentato: “Volevo solo partire per il pellegrinaggio. E se questo fosse destinato, nulla avrebbe potuto fermarlo.”

Ogni anno, migliaia di persone si recano alla Mecca per compiere l’Hajj, uno dei principali riti del culto islamico, obbligatorio almeno una volta nella vita per chi ha le possibilità fisiche ed economiche di affrontarlo.