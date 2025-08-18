La Siria ha dichiarato domenica di aver spento gli incendi boschivi nelle campagne di Latakia e Hama dopo giorni di sforzi per combattere le fiamme.
Martedì, gli incendi sono scoppiati a causa delle alte temperature nella provincia orientale di Latakia e nelle campagne di Hama, situate nella Siria centrale.
Il Ministro dell'Interno, Raed Al-Salah, ha dichiarato sulla piattaforma di social media statunitense X che gli incendi boschivi sono stati completamente domati e che le aree sono state raffreddate dalle squadre di difesa civile.
Salah ha sottolineato che le aree rimangono sotto stretta sorveglianza per prevenire nuovi incendi.
“La sicurezza dei cittadini e la protezione delle foreste rimarranno sempre una priorità assoluta,” ha affermato.
Le province siriane hanno affrontato incendi ricorrenti quest'estate, alimentati da temperature elevate, siccità, fitte coperture forestali e venti forti.
A luglio, incendi boschivi hanno devastato le foreste montane di Latakia per 12 giorni, bruciando oltre 16.000 ettari di boschi e terreni agricoli, danneggiando 45 villaggi e costringendo quasi 1.200 famiglie a lasciare le loro case, secondo dati ufficiali.