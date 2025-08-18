La Siria ha dichiarato domenica di aver spento gli incendi boschivi nelle campagne di Latakia e Hama dopo giorni di sforzi per combattere le fiamme.

Martedì, gli incendi sono scoppiati a causa delle alte temperature nella provincia orientale di Latakia e nelle campagne di Hama, situate nella Siria centrale.

Il Ministro dell'Interno, Raed Al-Salah, ha dichiarato sulla piattaforma di social media statunitense X che gli incendi boschivi sono stati completamente domati e che le aree sono state raffreddate dalle squadre di difesa civile.

Salah ha sottolineato che le aree rimangono sotto stretta sorveglianza per prevenire nuovi incendi.