MONDO
1 min di lettura
La Siria spegne gli incendi boschivi nelle campagne di Latakia e Hama
Il ministro dell'interno siriano afferma che le aree sono sotto stretta sorveglianza per prevenire una riaccensione.
La Siria spegne gli incendi boschivi nelle campagne di Latakia e Hama
Le province siriane hanno affrontato ripetuti incendi boschivi quest'estate, alimentati da temperature torride, siccità, fitta vegetazione e forti venti. / AA
18 agosto 2025

La Siria ha dichiarato domenica di aver spento gli incendi boschivi nelle campagne di Latakia e Hama dopo giorni di sforzi per combattere le fiamme.

Martedì, gli incendi sono scoppiati a causa delle alte temperature nella provincia orientale di Latakia e nelle campagne di Hama, situate nella Siria centrale.

Il Ministro dell'Interno, Raed Al-Salah, ha dichiarato sulla piattaforma di social media statunitense X che gli incendi boschivi sono stati completamente domati e che le aree sono state raffreddate dalle squadre di difesa civile.

Salah ha sottolineato che le aree rimangono sotto stretta sorveglianza per prevenire nuovi incendi.

Suggerito

“La sicurezza dei cittadini e la protezione delle foreste rimarranno sempre una priorità assoluta,” ha affermato.

Le province siriane hanno affrontato incendi ricorrenti quest'estate, alimentati da temperature elevate, siccità, fitte coperture forestali e venti forti.

A luglio, incendi boschivi hanno devastato le foreste montane di Latakia per 12 giorni, bruciando oltre 16.000 ettari di boschi e terreni agricoli, danneggiando 45 villaggi e costringendo quasi 1.200 famiglie a lasciare le loro case, secondo dati ufficiali.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us