"I vostri investimenti sono benvenuti, e vi incoraggiamo a portare LEGALMENTE le vostre persone molto intelligenti, con grandi talenti tecnici, per costruire prodotti di classe mondiale, e faremo in modo che sia possibile farlo rapidamente e legalmente", ha scritto su Truth Social.

I 300 sudcoreani facevano parte dei 475 arrestati giovedì presso il sito di un progetto da 4,3 miliardi di dollari di Hyundai e del produttore di batterie LGES per costruire batterie per auto elettriche. È stata l'operazione di applicazione della legge più grande mai realizzata in un singolo sito nella storia delle operazioni investigative del Dipartimento della Sicurezza Interna.

Hyundai Motor è uno dei maggiori investitori stranieri negli Stati Uniti ed è tra le aziende sudcoreane che partecipano all'impegno del Paese di un fondo da 350 miliardi di dollari per il mercato statunitense.

Un portavoce di Hyundai Motor ha dichiarato che alcuni dipendenti sono stati invitati a sospendere i viaggi non essenziali negli Stati Uniti.

Anche LGES ha sospeso i viaggi di lavoro del personale verso gli Stati Uniti, salvo alcuni casi eccezionali, e richiamerà i dipendenti basati in Corea del Sud attualmente nel Paese.