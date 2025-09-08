Il Ministro degli Esteri sudcoreano Cho Hyun si recherà negli Stati Uniti lunedì per cercare di risolvere le conseguenze legate alla detenzione di centinaia di lavoratori coreani durante un'operazione di immigrazione, in un momento in cui Seul ha annunciato piani di investimento massicci negli USA.
Domenica, Seul ha dichiarato che i negoziati per organizzare il rilascio di circa 300 lavoratori coreani arrestati in uno stabilimento di batterie in costruzione in Georgia da Hyundai Motor e LG Energy Solution si sono conclusi, e un piano è in corso per riportarli a casa questa settimana.
La detenzione dei lavoratori da parte degli agenti del Dipartimento della Sicurezza Interna ha scosso la Corea del Sud, un importante alleato degli Stati Uniti, che sta cercando di finalizzare un accordo commerciale con gli USA raggiunto a fine luglio. L'episodio è avvenuto appena 10 giorni dopo l'incontro tra il nuovo presidente sudcoreano, Lee Jae Myung, e il presidente statunitense Donald Trump a Washington, durante il quale i due leader avevano promesso legami economici più stretti.
I colloqui di Cho si concentreranno sul rimpatrio dei lavoratori coreani, per lo più impiegati da subappaltatori, attraverso un volo charter in quello che sarebbe definito un "rimpatrio volontario", secondo un funzionario del Ministero degli Esteri sudcoreano che ha preferito non fornire ulteriori dettagli.
Trump, che ha intensificato le deportazioni a livello nazionale con la sua amministrazione impegnata a reprimere l'immigrazione illegale, ha dichiarato la scorsa settimana di non essere a conoscenza del raid. Ha definito i detenuti "immigrati illegali".
Domenica, Trump ha invitato le aziende straniere che investono negli Stati Uniti a "rispettare le leggi sull'immigrazione del nostro Paese", ma ha assunto un tono più conciliatorio.
"I vostri investimenti sono benvenuti, e vi incoraggiamo a portare LEGALMENTE le vostre persone molto intelligenti, con grandi talenti tecnici, per costruire prodotti di classe mondiale, e faremo in modo che sia possibile farlo rapidamente e legalmente", ha scritto su Truth Social.
I 300 sudcoreani facevano parte dei 475 arrestati giovedì presso il sito di un progetto da 4,3 miliardi di dollari di Hyundai e del produttore di batterie LGES per costruire batterie per auto elettriche. È stata l'operazione di applicazione della legge più grande mai realizzata in un singolo sito nella storia delle operazioni investigative del Dipartimento della Sicurezza Interna.
Hyundai Motor è uno dei maggiori investitori stranieri negli Stati Uniti ed è tra le aziende sudcoreane che partecipano all'impegno del Paese di un fondo da 350 miliardi di dollari per il mercato statunitense.
Un portavoce di Hyundai Motor ha dichiarato che alcuni dipendenti sono stati invitati a sospendere i viaggi non essenziali negli Stati Uniti.
Anche LGES ha sospeso i viaggi di lavoro del personale verso gli Stati Uniti, salvo alcuni casi eccezionali, e richiamerà i dipendenti basati in Corea del Sud attualmente nel Paese.