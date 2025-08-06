WhatsApp ha bloccato più di 6,8 milioni di account legati a operazioni di truffa nella prima metà di quest'anno, ha dichiarato la sua società madre Meta.

“Come parte del nostro lavoro proattivo continuo per proteggere le persone dalle truffe, WhatsApp ha rilevato e bloccato oltre 6,8 milioni di account legati a centri di truffa,” ha affermato l'azienda in una dichiarazione martedì.

Meta ha spiegato che gli account sono stati eliminati prima che molti potessero essere utilizzati, grazie a indagini approfondite e a sforzi di applicazione rafforzati.

I centri di truffa spesso gestiscono più schemi contemporaneamente, tra cui frodi legate alle criptovalute e schemi piramidali, ha aggiunto Meta.

Un segnale d'allarme comune è la richiesta di un pagamento anticipato in cambio di guadagni o rendimenti promessi, ha sottolineato l'azienda.

Consigli per la sicurezza