WhatsApp ha bloccato più di 6,8 milioni di account legati a operazioni di truffa nella prima metà di quest'anno, ha dichiarato la sua società madre Meta.
“Come parte del nostro lavoro proattivo continuo per proteggere le persone dalle truffe, WhatsApp ha rilevato e bloccato oltre 6,8 milioni di account legati a centri di truffa,” ha affermato l'azienda in una dichiarazione martedì.
Meta ha spiegato che gli account sono stati eliminati prima che molti potessero essere utilizzati, grazie a indagini approfondite e a sforzi di applicazione rafforzati.
I centri di truffa spesso gestiscono più schemi contemporaneamente, tra cui frodi legate alle criptovalute e schemi piramidali, ha aggiunto Meta.
Un segnale d'allarme comune è la richiesta di un pagamento anticipato in cambio di guadagni o rendimenti promessi, ha sottolineato l'azienda.
Consigli per la sicurezza
La piattaforma ha anche introdotto una funzione di panoramica sulla sicurezza per le chat di gruppo, che appare quando un utente viene aggiunto a un gruppo da qualcuno che non è nei suoi contatti, ha dichiarato Meta.
L'anteprima fornisce dettagli sul gruppo e consigli sulla sicurezza, permettendo agli utenti di uscire immediatamente senza visualizzare la chat. Le notifiche del gruppo rimangono silenziate fino a quando l'utente decide di rimanere, ha aggiunto.
WhatsApp sta anche testando avvisi per contatti sconosciuti, che avvertono gli utenti prima di iniziare una conversazione con qualcuno che non è nella loro rubrica. Gli avvisi mirano a fornire contesto e incoraggiare cautela.
I truffatori utilizzano frequentemente tattiche come promesse di guadagni facili, investimenti falsi o minacce riguardanti bollette non pagate per attirare le vittime, ha dichiarato l'azienda.
Meta ha esortato gli utenti a rimanere cauti quando vengono contattati da individui sconosciuti online, specialmente da coloro che richiedono denaro o informazioni personali.