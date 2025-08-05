POLITICA
2 min di lettura
L'ex presidente russo Medvedev avverte di 'ulteriori passi' dopo che Mosca ha abbandonato la moratoria sui missili
Medvedev afferma che la decisione di ritirarsi dalla moratoria è una conseguenza della politica anti-russa della NATO.
L'ex presidente russo Medvedev avverte di 'ulteriori passi' dopo che Mosca ha abbandonato la moratoria sui missili
Medvedev recently clashed in a war of words with Trump, prompting the later to reposition two nuclear submarines. / Reuters Archive
5 agosto 2025

L'ex presidente russo Dmitry Medvedev ha accusato i paesi della NATO per il ritiro di Mosca da una moratoria sui missili nucleari a corto e medio raggio.

“La dichiarazione del Ministero degli Esteri russo sul ritiro della moratoria sul dispiegamento di missili a medio e corto raggio è il risultato della politica anti-russa dei paesi della NATO,” ha dichiarato Medvedev, attualmente vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, su X lunedì.

“Questa è una nuova realtà con cui tutti i nostri avversari dovranno fare i conti. Aspettatevi ulteriori passi,” ha aggiunto.

Le sue dichiarazioni sono arrivate dopo che il Ministero degli Esteri russo ha annunciato che Mosca “non si considera più vincolata” dalle “autolimitazioni precedentemente adottate” nell'ambito del Trattato sulle Forze Nucleari a Raggio Intermedio (INF).

L'accordo del 1987 richiedeva agli Stati Uniti e all'Unione Sovietica di eliminare e rinunciare permanentemente a tutti i loro missili balistici e da crociera nucleari e convenzionali lanciati da terra con una portata compresa tra 500 e 5.500 chilometri.

‘Essere molto, molto cauti’

recommended

Gli Stati Uniti, durante il primo mandato del presidente Donald Trump, si sono ritirati dal trattato nel 2019, citando una presunta non conformità da parte della Russia, mentre Mosca ha negato le accuse.

L'annuncio di Mosca di lunedì è arrivato dopo che Trump, la scorsa settimana, ha ordinato il dispiegamento di due sottomarini nucleari americani “vicino alla Russia” in risposta a Medvedev, che recentemente ha avuto scambi accesi sui social media con il presidente statunitense.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato lunedì che la Russia è “molto attenta” a qualsiasi dichiarazione relativa a questioni nucleari e che Mosca adotta una posizione “responsabile” a riguardo.

“La Russia è molto attenta al tema della non proliferazione nucleare. E ovviamente, riteniamo che tutti debbano essere molto, molto cauti con la retorica nucleare,” ha detto Peskov ai giornalisti.

Trump ha minacciato sanzioni contro la Russia se non porrà fine alla guerra in Ucraina e ha dichiarato domenica che il suo inviato speciale Steve Witkoff visiterà la Russia questa settimana, prima della scadenza delle sanzioni statunitensi.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us