L'ex presidente russo Dmitry Medvedev ha accusato i paesi della NATO per il ritiro di Mosca da una moratoria sui missili nucleari a corto e medio raggio.
“La dichiarazione del Ministero degli Esteri russo sul ritiro della moratoria sul dispiegamento di missili a medio e corto raggio è il risultato della politica anti-russa dei paesi della NATO,” ha dichiarato Medvedev, attualmente vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, su X lunedì.
“Questa è una nuova realtà con cui tutti i nostri avversari dovranno fare i conti. Aspettatevi ulteriori passi,” ha aggiunto.
Le sue dichiarazioni sono arrivate dopo che il Ministero degli Esteri russo ha annunciato che Mosca “non si considera più vincolata” dalle “autolimitazioni precedentemente adottate” nell'ambito del Trattato sulle Forze Nucleari a Raggio Intermedio (INF).
L'accordo del 1987 richiedeva agli Stati Uniti e all'Unione Sovietica di eliminare e rinunciare permanentemente a tutti i loro missili balistici e da crociera nucleari e convenzionali lanciati da terra con una portata compresa tra 500 e 5.500 chilometri.
‘Essere molto, molto cauti’
Gli Stati Uniti, durante il primo mandato del presidente Donald Trump, si sono ritirati dal trattato nel 2019, citando una presunta non conformità da parte della Russia, mentre Mosca ha negato le accuse.
L'annuncio di Mosca di lunedì è arrivato dopo che Trump, la scorsa settimana, ha ordinato il dispiegamento di due sottomarini nucleari americani “vicino alla Russia” in risposta a Medvedev, che recentemente ha avuto scambi accesi sui social media con il presidente statunitense.
Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato lunedì che la Russia è “molto attenta” a qualsiasi dichiarazione relativa a questioni nucleari e che Mosca adotta una posizione “responsabile” a riguardo.
“La Russia è molto attenta al tema della non proliferazione nucleare. E ovviamente, riteniamo che tutti debbano essere molto, molto cauti con la retorica nucleare,” ha detto Peskov ai giornalisti.
Trump ha minacciato sanzioni contro la Russia se non porrà fine alla guerra in Ucraina e ha dichiarato domenica che il suo inviato speciale Steve Witkoff visiterà la Russia questa settimana, prima della scadenza delle sanzioni statunitensi.