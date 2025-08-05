Gli Stati Uniti, durante il primo mandato del presidente Donald Trump, si sono ritirati dal trattato nel 2019, citando una presunta non conformità da parte della Russia, mentre Mosca ha negato le accuse.

L'annuncio di Mosca di lunedì è arrivato dopo che Trump, la scorsa settimana, ha ordinato il dispiegamento di due sottomarini nucleari americani “vicino alla Russia” in risposta a Medvedev, che recentemente ha avuto scambi accesi sui social media con il presidente statunitense.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato lunedì che la Russia è “molto attenta” a qualsiasi dichiarazione relativa a questioni nucleari e che Mosca adotta una posizione “responsabile” a riguardo.

“La Russia è molto attenta al tema della non proliferazione nucleare. E ovviamente, riteniamo che tutti debbano essere molto, molto cauti con la retorica nucleare,” ha detto Peskov ai giornalisti.

Trump ha minacciato sanzioni contro la Russia se non porrà fine alla guerra in Ucraina e ha dichiarato domenica che il suo inviato speciale Steve Witkoff visiterà la Russia questa settimana, prima della scadenza delle sanzioni statunitensi.