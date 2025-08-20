POLITICA
Narendra Modi: "I rapporti con la Cina hanno fatto progressi costanti"
La visita di Wang in India è avvenuto dopo che i rapporti tra i due vicini si sono deteriorati nel 2019, portando a scontri di confine nella regione del Ladakh, amministrata dall'India, nel Jammu e Kashmir, nel maggio 2020.
Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha affermato che i rapporti con la Cina hanno fatto "progressi costanti". / AP
20 ore fa

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha dichiarato martedì che i rapporti con la Cina hanno fatto “progressi costanti”.

Le sue osservazioni sono arrivate dopo che il ministro degli Esteri cinese Wang Yi è stato ricevuto dal primo ministro indiano a Nuova Delhi.

“Felice di incontrare il ministro degli Esteri Wang Yi,” ha scritto Modi sulla piattaforma di social media statunitense X.

Il miglioramento delle relazioni è stato guidato dal “rispetto per gli interessi e le sensibilità reciproche,” ha affermato Modi, sottolineando l'importanza di “relazioni stabili, prevedibili e costruttive,” che contribuiranno in modo significativo alla “pace e prosperità regionale e globale.”

Sempre martedì, il ministro cinese ha incontrato il consigliere per la sicurezza nazionale indiano Ajit Doval per il 24° round di colloqui sulla delimitazione dei confini.

La visita avviene anche in un momento in cui i rapporti strategici tra Stati Uniti e India hanno subito tensioni durante il secondo mandato del presidente statunitense Donald Trump, con Washington che ha imposto a Nuova Delhi tariffe del 50%, accusando il Paese più popoloso del mondo di “commercio sleale” e di “finanziare la macchina da guerra” della Russia mentre continua il conflitto armato in Ucraina.

Nuova Delhi ha respinto le tariffe definendole “ingiuste e inique.” Separatamente, l'ufficio di Modi ha dichiarato in un comunicato che il primo ministro “ha sottolineato l'importanza di mantenere pace e tranquillità lungo il confine, ribadendo l'impegno dell'India per una risoluzione equa, ragionevole e reciprocamente accettabile della questione dei confini” durante l'incontro.

Funzionari indiani hanno riferito che Wang ha consegnato un messaggio e un invito del Presidente cinese Xi Jinping a Modi per il vertice dei leader dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai a Tianjin, previsto per la fine del mese.

Modi ha ringraziato Xi per l'invito e ha confermato la sua partecipazione, secondo quanto riportato nel comunicato indiano. Il comunicato aggiunge che Modi “ha sottolineato che relazioni stabili, prevedibili e costruttive tra India e Cina contribuiranno in modo significativo alla pace e prosperità regionale e globale.”

Due parti formeranno un gruppo di esperti sugli affari di confine

Wang ha dichiarato a Doval che le relazioni “sono entrate in una fase di sviluppo stabile,” con la questione dei confini che continua a “stabilizzarsi e migliorare,” secondo un resoconto di Pechino.

Ha aggiunto che le due nazioni condividono “visioni simili e ampi interessi comuni,” esortando entrambe a “rafforzare la fiducia reciproca attraverso il dialogo e la comunicazione, ampliare gli scambi e la cooperazione … per il miglioramento e lo sviluppo delle relazioni bilaterali.”

In risposta, Doval ha affermato che, di fronte alle sfide attuali affrontate dai due paesi, è necessario “rafforzare la comprensione, approfondire la fiducia e intensificare la cooperazione,” aggiungendo che l'India “ha costantemente aderito alla politica di una sola Cina,” secondo quanto riportato nel comunicato cinese.

Il ministero degli Esteri indiano ha dichiarato che le due parti hanno concordato di istituire un gruppo di esperti per “esplorare risultati rapidi nella delimitazione dei confini” e di creare un Gruppo di Lavoro per “promuovere una gestione efficace del confine al fine di mantenere pace e tranquillità” nella regione di confine.

