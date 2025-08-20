Il primo ministro indiano Narendra Modi ha dichiarato martedì che i rapporti con la Cina hanno fatto “progressi costanti”.

Le sue osservazioni sono arrivate dopo che il ministro degli Esteri cinese Wang Yi è stato ricevuto dal primo ministro indiano a Nuova Delhi.

“Felice di incontrare il ministro degli Esteri Wang Yi,” ha scritto Modi sulla piattaforma di social media statunitense X.

Il miglioramento delle relazioni è stato guidato dal “rispetto per gli interessi e le sensibilità reciproche,” ha affermato Modi, sottolineando l'importanza di “relazioni stabili, prevedibili e costruttive,” che contribuiranno in modo significativo alla “pace e prosperità regionale e globale.”

Sempre martedì, il ministro cinese ha incontrato il consigliere per la sicurezza nazionale indiano Ajit Doval per il 24° round di colloqui sulla delimitazione dei confini.

La visita avviene anche in un momento in cui i rapporti strategici tra Stati Uniti e India hanno subito tensioni durante il secondo mandato del presidente statunitense Donald Trump, con Washington che ha imposto a Nuova Delhi tariffe del 50%, accusando il Paese più popoloso del mondo di “commercio sleale” e di “finanziare la macchina da guerra” della Russia mentre continua il conflitto armato in Ucraina.

Nuova Delhi ha respinto le tariffe definendole “ingiuste e inique.” Separatamente, l'ufficio di Modi ha dichiarato in un comunicato che il primo ministro “ha sottolineato l'importanza di mantenere pace e tranquillità lungo il confine, ribadendo l'impegno dell'India per una risoluzione equa, ragionevole e reciprocamente accettabile della questione dei confini” durante l'incontro.