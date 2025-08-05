Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha deciso di occupare completamente Gaza ed espandere le operazioni militari nella regione.

Un alto funzionario vicino a Netanyahu ha dichiarato lunedì sera al quotidiano Yedioth Ahronoth: “I dadi sono stati lanciati, occuperemo completamente Gaza.”

Lo stesso funzionario ha aggiunto: “Le operazioni saranno condotte anche nelle aree dove sono tenuti gli ostaggi. Se il Capo di Stato Maggiore dell’esercito israeliano si oppone, dovrebbe dimettersi.”

Secondo il canale televisivo israeliano Channel 12, questa decisione rappresenta un cambiamento significativo nella strategia di Israele a Gaza e si prevede che le operazioni verranno condotte anche nelle aree densamente popolate, inclusi i principali campi profughi.

"Luce verde"