Il bilancio delle vittime delle inondazioni in Pakistan supera le 300 vittime
Residenti in preda al panico corrono verso zone più alte dopo ulteriori piogge; escavatori al lavoro per rimuovere fango e alberi caduti.
La popolazione locale attraversa un torrente dopo le alluvioni lampo di venerdì nel villaggio di Pishoreen, distretto di Buner, nel nord-ovest del Pakistan, domenica 17 agosto 2025. / AP
18 agosto 2025

Le forti piogge nel nord-ovest del Pakistan hanno interrotto le operazioni di soccorso e assistenza per diverse ore lunedì, prima di riprendere nella regione nord-occidentale, dove le inondazioni improvvise hanno causato la morte di oltre 300 persone da venerdì, secondo quanto riferito dalle autorità.

Le intense piogge hanno provocato vittime e distruzione in diversi distretti settentrionali, con la maggior parte dei decessi causati da inondazioni improvvise, secondo l'Autorità Nazionale per la Gestione dei Disastri.

Nelle aree collinari, le piogge hanno causato inondazioni improvvise, frane di fango e rocce che hanno spazzato via case, edifici, veicoli e beni personali.

"Era come uno scenario apocalittico", ha raccontato Sahil Khan, uno studente universitario di 24 anni, a Reuters TV, descrivendo le inondazioni improvvise. "Tutti sono spaventati. I bambini sono terrorizzati. Non riescono a dormire."

Il distretto di Buner è stato il più colpito, con oltre 200 morti.

Lunedì, l'Autorità Provinciale per la Gestione dei Disastri di Khyber Pakhtunkhwa (PDMA) ha annunciato fondi di soccorso pari a 800 milioni di rupie pakistane (circa 2,82 milioni di dollari) per le amministrazioni dei distretti colpiti, su istruzione del governo provinciale, secondo quanto riportato da Dawn.

Un fondo di soccorso separato di 500 milioni di rupie (circa 1,76 milioni di dollari) è stato destinato al distretto di Buner.

Le forti piogge nelle aree colpite dalle inondazioni, incluso Buner, hanno costretto le squadre di soccorso a sospendere gli sforzi di assistenza per diverse ore lunedì, ha dichiarato un funzionario del governo regionale, Abid Wazir, a Reuters.

"La nostra priorità ora è liberare le strade, costruire ponti e portare aiuti alle persone colpite", ha detto.

Gli abitanti del villaggio di Bayshonai Kalay, nel distretto di Buner, si sono spaventati e sono corsi verso zone più alte dopo che un canale d'acqua, che in precedenza era straripato causando gravi devastazioni, ha iniziato a gonfiarsi nuovamente con le nuove piogge di lunedì, secondo testimoni di Reuters.

I soccorritori del governo locale, dell'autorità per la gestione dei disastri e dell'esercito hanno utilizzato escavatori per liberare le strade e le vie dal fango, dagli alberi caduti e dai pali elettrici.

Beni di soccorso sono stati inviati nelle aree colpite, ha dichiarato il Ministro dell'Informazione Attaullah Tarar in un video registrato lunedì.

Il soccorso, l'assistenza e il ripristino delle aree colpite dalle inondazioni sono un “dovere nazionale”, ha affermato Tarar, citato da Dawn.

Tra i beni di soccorso inviati ci sono cibo, medicine, coperte, tende, un generatore elettrico e pompe per il drenaggio dell'acqua, ha dichiarato l'autorità in un comunicato.

Buner, a tre ore e mezza di auto dalla capitale Islamabad, è stato colpito da un nubifragio, un fenomeno raro in cui cadono oltre 100 mm di pioggia in un'ora in una piccola area, hanno riferito le autorità.

A Buner, venerdì mattina sono caduti oltre 150 mm di pioggia in un'ora, hanno aggiunto.

Sono previste ulteriori forti piogge in tutto il Pakistan fino ai primi di settembre, hanno dichiarato le autorità.

"Il sistema meteorologico attuale è attivo sulla regione del Pakistan e potrebbe causare piogge da forti a molto forti nelle prossime 24 ore", ha dichiarato l'autorità per la gestione dei disastri domenica.

Le piogge torrenziali e le inondazioni di questa stagione monsonica hanno causato la morte di 657 persone in tutto il Pakistan dalla fine di giugno, ha riferito l'autorità.

