Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che gli "accordi" raggiunti con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un vertice ad agosto hanno aperto una strada verso la pace in Ucraina, tema che discuterà con i leader presenti a un vertice regionale in Cina.
Putin, il primo ministro indiano Narendra Modi e i leader dell'Asia Centrale, del Medio Oriente, dell'Asia Meridionale e del Sud-Est asiatico stanno partecipando al forum dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai nella città di Tianjin, ospitato dal presidente cinese Xi Jinping.
"Apprezziamo molto gli sforzi e le proposte di Cina e India volte a facilitare la risoluzione della crisi ucraina," ha dichiarato Putin al forum.
"Gli accordi raggiunti durante il recente incontro Russia-Stati Uniti in Alaska, spero, contribuiscano anch'essi a questo obiettivo."
Ha affermato di aver già illustrato a Xi domenica i risultati dei suoi colloqui con Trump e il lavoro "già in corso" per risolvere il conflitto, e che fornirà ulteriori dettagli durante incontri bilaterali con il leader cinese e altri.
"Affinché la soluzione del conflitto ucraino sia sostenibile e a lungo termine, è necessario affrontare le cause profonde della crisi."
Parte dell'origine del conflitto "risiede nei continui tentativi dell'Occidente di portare l'Ucraina nella NATO", ha ribadito Putin.