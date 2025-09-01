Ha affermato di aver già illustrato a Xi domenica i risultati dei suoi colloqui con Trump e il lavoro "già in corso" per risolvere il conflitto, e che fornirà ulteriori dettagli durante incontri bilaterali con il leader cinese e altri.

"Affinché la soluzione del conflitto ucraino sia sostenibile e a lungo termine, è necessario affrontare le cause profonde della crisi."

Parte dell'origine del conflitto "risiede nei continui tentativi dell'Occidente di portare l'Ucraina nella NATO", ha ribadito Putin.