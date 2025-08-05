MONDO
2 min di lettura
UNICEF, a Gaza ogni giorno vengono uccisi 28 bambini
L'agenzia delle Nazioni Unite avverte dell'aumento delle morti infantili causate da bombardamenti, fame forzata e mancanza di aiuti mentre la guerra genocida di Israele contro Gaza continua senza freni.
UNICEF, a Gaza ogni giorno vengono uccisi 28 bambini
Gazan children, who face difficulties accessing food due to the blockade imposed by Israel, wait to receive hot meals in Gaza / AA
5 agosto 2025

Una media di 28 bambini vengono uccisi ogni giorno a Gaza a causa del continuo massacro e del quasi totale blocco degli aiuti umanitari da parte di Israele, ha dichiarato il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF).

"Morte per bombardamenti. Morte per malnutrizione e fame. Morte per mancanza di aiuti e servizi vitali," ha scritto l'UNICEF in un post su X lunedì.

"A Gaza, una media di 28 bambini al giorno — l'equivalente di una classe scolastica — sono stati uccisi."

L'agenzia ha sollecitato un accesso umanitario immediato e la cessazione dei combattimenti, sottolineando che i bambini a Gaza hanno un disperato bisogno di cibo, acqua pulita, medicine e protezione.

"Più di ogni altra cosa, hanno bisogno di un cessate il fuoco, ORA," ha dichiarato.

Il genocidio di Israele a Gaza

recommended

Dal 7 ottobre 2023, Israele ha condotto un genocidio a Gaza.

Secondo il Ministero della Salute di Gaza, quasi 61.000 palestinesi sono stati uccisi — quasi la metà donne e bambini — mentre decine di migliaia sono stati feriti.

La guerra ha devastato le infrastrutture sanitarie e igienico-sanitarie di Gaza, costretto alla chiusura quasi tutti gli ospedali e spinto il territorio sull'orlo della fame.

Le agenzie umanitarie affermano che la consegna di cibo, medicine e carburante è stata gravemente ostacolata dalle restrizioni israeliane ai valichi di frontiera.

Nonostante le crescenti richieste internazionali per un cessate il fuoco, Israele ha continuato il suo genocidio.

UNICEF e altre organizzazioni umanitarie avvertono che, senza una fine immediata della violenza, il già drammatico bilancio delle vittime tra i bambini a Gaza aumenterà ulteriormente.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us