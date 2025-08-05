Una media di 28 bambini vengono uccisi ogni giorno a Gaza a causa del continuo massacro e del quasi totale blocco degli aiuti umanitari da parte di Israele, ha dichiarato il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF).
"Morte per bombardamenti. Morte per malnutrizione e fame. Morte per mancanza di aiuti e servizi vitali," ha scritto l'UNICEF in un post su X lunedì.
"A Gaza, una media di 28 bambini al giorno — l'equivalente di una classe scolastica — sono stati uccisi."
L'agenzia ha sollecitato un accesso umanitario immediato e la cessazione dei combattimenti, sottolineando che i bambini a Gaza hanno un disperato bisogno di cibo, acqua pulita, medicine e protezione.
"Più di ogni altra cosa, hanno bisogno di un cessate il fuoco, ORA," ha dichiarato.
Il genocidio di Israele a Gaza
Dal 7 ottobre 2023, Israele ha condotto un genocidio a Gaza.
Secondo il Ministero della Salute di Gaza, quasi 61.000 palestinesi sono stati uccisi — quasi la metà donne e bambini — mentre decine di migliaia sono stati feriti.
La guerra ha devastato le infrastrutture sanitarie e igienico-sanitarie di Gaza, costretto alla chiusura quasi tutti gli ospedali e spinto il territorio sull'orlo della fame.
Le agenzie umanitarie affermano che la consegna di cibo, medicine e carburante è stata gravemente ostacolata dalle restrizioni israeliane ai valichi di frontiera.
Nonostante le crescenti richieste internazionali per un cessate il fuoco, Israele ha continuato il suo genocidio.
UNICEF e altre organizzazioni umanitarie avvertono che, senza una fine immediata della violenza, il già drammatico bilancio delle vittime tra i bambini a Gaza aumenterà ulteriormente.