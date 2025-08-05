Una media di 28 bambini vengono uccisi ogni giorno a Gaza a causa del continuo massacro e del quasi totale blocco degli aiuti umanitari da parte di Israele, ha dichiarato il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF).

"Morte per bombardamenti. Morte per malnutrizione e fame. Morte per mancanza di aiuti e servizi vitali," ha scritto l'UNICEF in un post su X lunedì.

"A Gaza, una media di 28 bambini al giorno — l'equivalente di una classe scolastica — sono stati uccisi."

L'agenzia ha sollecitato un accesso umanitario immediato e la cessazione dei combattimenti, sottolineando che i bambini a Gaza hanno un disperato bisogno di cibo, acqua pulita, medicine e protezione.

"Più di ogni altra cosa, hanno bisogno di un cessate il fuoco, ORA," ha dichiarato.

Il genocidio di Israele a Gaza