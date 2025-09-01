Il 25° vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) si è aperto lunedì nel nord della Cina, con il Presidente Xi Jinping che ha tenuto il discorso inaugurale.

Il Presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato di voler collaborare con tutte le parti dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai per portare il forum di sicurezza regionale a un nuovo livello, presentando al contempo una nuova visione per un ordine di sicurezza globale.

L'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai ha stabilito un modello per un nuovo tipo di relazioni internazionali, ha affermato Xi nel suo discorso di apertura rivolgendosi a oltre 20 leader mondiali durante il vertice di due giorni tenutosi a Tianjin, nel nord della Cina, aggiungendo che il forum si oppone fermamente alle interferenze esterne.

Il Presidente cinese ha criticato i comportamenti "prepotenti" nell’ordine mondiale, invitando i leader a rispettare i principi di giustizia ed equità, e a opporsi alla mentalità della Guerra Fredda, ai conflitti tra blocchi e agli atteggiamenti coercitivi.

“La SCO dovrebbe sfruttare la forza dei nostri vasti mercati” ha dichiarato, sottolineando l'importanza di 'giustizia' ed 'equità', oltre alla cooperazione economica in un contesto di tariffe statunitensi.