MONDO
2 min di lettura
Una frana devastante spazza via un villaggio nel Darfur, in Sudan, oltre 1.000 vittime
La tragedia è avvenuta domenica nel villaggio di Tarasin, sulle montagne Marra nel Darfur centrale, dopo giorni di piogge intense alla fine di agosto.
Una frana devastante spazza via un villaggio nel Darfur, in Sudan, oltre 1.000 vittime
Acqua alta inonda una strada principale di Khartoum, la capitale del Sudan, dopo le forti piogge del 27 agosto. / AFP
2 settembre 2025

Secondo le informazioni diffuse da un gruppo ribelle che controlla la zona, una devastante frana nella regione di Darfur, nel Sudan occidentale, ha completamente distrutto un villaggio causando la morte di almeno 1.000 persone. La frana è stata registrata come uno dei disastri naturali più letali nella storia recente del Paese africano.

Il Movimento/Esercito di Liberazione del Sudan in un comunicato ha riferito che la tragedia è avvenuta domenica nel villaggio di Tarasin, situato nelle montagne di Marrah, nella regione del Darfur Centrale, dopo giorni di forti piogge alla fine di agosto.

Nella dichiarazione si legge “le informazioni iniziali indicano la morte di tutti gli abitanti del villaggio, stimati in oltre mille persone. Solo una persona è sopravvissuta”

Suggerito

Il villaggio è stato “completamente raso al suolo,” ha aggiunto il gruppo, facendo appello alle Nazioni Unite e alle organizzazioni internazionali di aiuto per recuperare i corpi.

I civili in fuga dai violenti scontri tra l'esercito sudanese e le forze paramilitari Rapid Support Forces (RSF) nello Stato del Darfur settentrionale hanno trovato rifugio nella regione dei Monti Marra, dove scarseggiano cibo e medicinali.

La guerra civile, che dura da due anni, ha lasciato più della metà della popolazione ad affrontare livelli critici di fame e ha costretto milioni di persone ad abbandonare le proprie case, El Fasher, capitale dello Stato del Darfur settentrionale, continua ad essere teatro di intensi scontri.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us