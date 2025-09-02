Il villaggio è stato “completamente raso al suolo,” ha aggiunto il gruppo, facendo appello alle Nazioni Unite e alle organizzazioni internazionali di aiuto per recuperare i corpi.

I civili in fuga dai violenti scontri tra l'esercito sudanese e le forze paramilitari Rapid Support Forces (RSF) nello Stato del Darfur settentrionale hanno trovato rifugio nella regione dei Monti Marra, dove scarseggiano cibo e medicinali.

La guerra civile, che dura da due anni, ha lasciato più della metà della popolazione ad affrontare livelli critici di fame e ha costretto milioni di persone ad abbandonare le proprie case, El Fasher, capitale dello Stato del Darfur settentrionale, continua ad essere teatro di intensi scontri.