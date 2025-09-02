Secondo le informazioni diffuse da un gruppo ribelle che controlla la zona, una devastante frana nella regione di Darfur, nel Sudan occidentale, ha completamente distrutto un villaggio causando la morte di almeno 1.000 persone. La frana è stata registrata come uno dei disastri naturali più letali nella storia recente del Paese africano.
Il Movimento/Esercito di Liberazione del Sudan in un comunicato ha riferito che la tragedia è avvenuta domenica nel villaggio di Tarasin, situato nelle montagne di Marrah, nella regione del Darfur Centrale, dopo giorni di forti piogge alla fine di agosto.
Nella dichiarazione si legge “le informazioni iniziali indicano la morte di tutti gli abitanti del villaggio, stimati in oltre mille persone. Solo una persona è sopravvissuta”
Il villaggio è stato “completamente raso al suolo,” ha aggiunto il gruppo, facendo appello alle Nazioni Unite e alle organizzazioni internazionali di aiuto per recuperare i corpi.
I civili in fuga dai violenti scontri tra l'esercito sudanese e le forze paramilitari Rapid Support Forces (RSF) nello Stato del Darfur settentrionale hanno trovato rifugio nella regione dei Monti Marra, dove scarseggiano cibo e medicinali.
La guerra civile, che dura da due anni, ha lasciato più della metà della popolazione ad affrontare livelli critici di fame e ha costretto milioni di persone ad abbandonare le proprie case, El Fasher, capitale dello Stato del Darfur settentrionale, continua ad essere teatro di intensi scontri.