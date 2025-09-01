“Un ordine mondiale alternativo”

Xi punta ad ampliare la portata dell’organizzazione, sottolineando la creazione della nuova banca e i pacchetti di credito come strumenti per rafforzarne l’influenza.

Alfred Wu, professore presso la Lee Kuan Yew School of Public Policy dell’Università Nazionale di Singapore, ha affermato che «L’ordine mondiale guidato dagli Stati Uniti è in forte declino. Xi intende proporre un ordine mondiale alternativo; questo è il messaggio chiave».

Xi ha inoltre sottolineato che gli Stati devono «resistere alla mentalità della Guerra Fredda, ai conflitti basati sui blocchi e alla coercizione, e preservare il sistema internazionale centrato sulle Nazioni Unite», promuovendo «un mondo multipolare equo e ordinato, una globalizzazione economica inclusiva» e «la costruzione di un sistema di governance globale più giusto e ragionevole».

Fondata nel 2001, la SCO conta attualmente tra i suoi membri Russia, Bielorussia, Cina, India, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan e Uzbekistan. Afghanistan e Mongolia hanno lo status di osservatori, mentre 14 Paesi, per la maggior parte provenienti dal Sud-est asiatico e dal Medio Oriente, partecipano come “partner di dialogo”.