Sospetto arrestato per la sparatoria contro un parlamentare ucraino
Parubiy, 54 anni, è stato membro del parlamento e presidente del parlamento da aprile 2016 ad agosto 2019.
Parubij, figura di spicco dei movimenti di protesta pro-europei del paese nel 2004 e nel 2014. / AP
1 settembre 2025

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato l'arresto di un sospetto in relazione all'omicidio dell'ex presidente del parlamento Andriy Parubiy.

Parubiy, figura di spicco nei movimenti di protesta pro-europei del 2004 e del 2014 in Ucraina, è stato ucciso sabato nella città occidentale di Leopoli.

Zelensky ha dichiarato lunedì che il Ministro degli Interni Igor Klymenko e il capo del servizio di sicurezza Vasyl Maliuk lo hanno informato dell'arresto.

“Le necessarie azioni investigative sono in corso,” ha scritto sui social media.

“Ringrazio i nostri agenti delle forze dell'ordine per il loro lavoro rapido e coordinato.”

In un post successivo, dopo aver parlato con il procuratore capo Ruslan Kravchenko, ha aggiunto: “Il sospetto ha fornito una prima testimonianza.”

“Sono in corso azioni investigative urgenti per stabilire tutte le circostanze di questo omicidio.”

In precedenza, le autorità avevano dichiarato che un uomo armato aveva sparato diversi colpi contro Parubiy, uccidendolo sul colpo.

Parubiy, 54 anni, era un membro del parlamento e aveva ricoperto il ruolo di presidente del parlamento da aprile 2016 ad agosto 2019.

È stato anche segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale e Difesa dell'Ucraina da febbraio ad agosto 2014, un periodo in cui sono iniziati i combattimenti nell'Ucraina orientale.

Le autorità non hanno fornito indicazioni immediate sul fatto che l'omicidio possa essere direttamente collegato alla guerra della Russia in Ucraina.

