“Sono in corso azioni investigative urgenti per stabilire tutte le circostanze di questo omicidio.”

In precedenza, le autorità avevano dichiarato che un uomo armato aveva sparato diversi colpi contro Parubiy, uccidendolo sul colpo.

Parubiy, 54 anni, era un membro del parlamento e aveva ricoperto il ruolo di presidente del parlamento da aprile 2016 ad agosto 2019.

È stato anche segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale e Difesa dell'Ucraina da febbraio ad agosto 2014, un periodo in cui sono iniziati i combattimenti nell'Ucraina orientale.

Le autorità non hanno fornito indicazioni immediate sul fatto che l'omicidio possa essere direttamente collegato alla guerra della Russia in Ucraina.