Il gabinetto di sicurezza di Israele, che include ministri estremisti, ha approvato il controverso piano del Primo Ministro Benjamin Netanyahu per la rioccupazione di Gaza City.

Dopo una riunione del gabinetto iniziata giovedì, una decisione è stata annunciata nelle prime ore di venerdì.

Questo è avvenuto dopo che Netanyahu ha presentato un piano per l'esercito israeliano di rioccupare l'intera enclave, il 75% della quale è già sotto occupazione israeliana.

La riunione si è svolta mentre Netanyahu affrontava crescenti pressioni in patria e all'estero per raggiungere un accordo che risparmi i prigionieri ancora detenuti dai gruppi di resistenza palestinesi a Gaza e per allontanare il territorio colpito dal genocidio da una crisi di fame imminente.

Secondo i media locali, Netanyahu ha presentato un piano graduale per prendere il controllo di Gaza durante questa riunione cruciale.

L'emittente pubblica KAN, citando fonti ufficiali anonime, ha riferito che Netanyahu ha proposto una strategia definita "leggera" e "graduale" durante uno degli incontri più delicati dall'inizio del genocidio a Gaza.

Secondo il rapporto, il piano prevede che le forze di occupazione israeliane avanzino in aree non precedentemente invase, inclusi quelli che vengono descritti come "campi di addestramento di Hamas" nel centro di Gaza e nella stessa Gaza City, nonostante gli avvertimenti del Capo di Stato Maggiore dell'esercito, Eyal Zamir.

Il piano inizia con lo spostamento forzato dei residenti di Gaza City verso sud, seguito dall'accerchiamento della città e da ulteriori incursioni terrestri in aree densamente popolate, secondo quanto riferito da KAN.

Diversi ministri avrebbero respinto qualsiasi piano che non preveda il pieno controllo territoriale su Gaza.

Aryeh Deri, leader del partito ultraortodosso Shas, ha avvertito che prolungare la guerra comporterebbe costi politici e metterebbe in pericolo la vita degli ostaggi.

Deri, ministro senza portafoglio, ha invitato i ministri a considerare le valutazioni militari, affermando che il piano di Netanyahu rischia di causare "danni politici continui" e potrebbe mettere ulteriormente a rischio gli ostaggi, secondo quanto riportato da KAN.

Zamir ha ribadito la sua opposizione a qualsiasi piano che preveda la piena rioccupazione di Gaza, citando rischi chiave come danni agli ostaggi, esaurimento delle truppe israeliane e dei riservisti, e danni alla legittimità internazionale di Israele.

Prima della riunione, Netanyahu è intervenuto negli Stati Uniti, dove ha dichiarato a Fox News che il governo intende prendere il pieno controllo di Gaza.

"Abbiamo intenzione di farlo", ha risposto Netanyahu, quando gli è stato chiesto se Israele prenderà il controllo "di tutta Gaza".

Alla domanda se Israele controllerà nuovamente tutta Gaza, come tra il 1967 e il 2005, Netanyahu ha risposto: "Beh, non vogliamo tenerla. Vogliamo avere un perimetro di sicurezza. Non vogliamo governarla."

"Vogliamo consegnarla a forze arabe che la governino correttamente senza minacciarci e offrendo ai gazawi una vita dignitosa. Questo non è possibile con Hamas", ha aggiunto.

Mentre la riunione era in corso, centinaia di persone si sono radunate vicino all'ufficio del primo ministro a Gerusalemme Ovest, chiedendo un accordo per il rilascio degli ostaggi.

Giovedì, parenti degli ostaggi sono partiti dal porto di Ashkelon (Asqalan in arabo) cercando di avvicinarsi a Gaza assediata.