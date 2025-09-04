I soccorritori hanno lottato per estrarre i corpi dalle macerie delle case distrutte dai terremoti che hanno colpito l'Afghanistan questa settimana, mentre il tempo stringe per i sopravvissuti, che affrontano un futuro cupo con le agenzie di aiuto globali che avvertono della scarsità di fondi per cibo, rifugi e medicine.

Le operazioni di ricerca sono proseguite fino a tarda notte mercoledì nelle aree montuose orientali colpite dal sisma, mentre venivano recuperati altri corpi, ha dichiarato l'amministrazione talebana, aggiungendo che il bilancio delle vittime ha superato i 1.457 morti, anche se i numeri esatti devono ancora essere confermati.

“Tutto ciò che avevamo è stato distrutto,” ha detto Aalem Jan, un sopravvissuto nella provincia più colpita di Kunar.

“La nostra casa è crollata e tutti i nostri beni e averi sono andati persi. Le uniche cose rimaste sono questi vestiti che indossiamo.”

Il primo terremoto, di magnitudo 6, uno dei più mortali degli ultimi anni in Afghanistan, ha causato danni e distruzioni diffuse nelle province di Kunar e Nangarhar domenica, colpendo a una profondità superficiale di 10 km. Un secondo sisma di magnitudo 5.5 martedì ha generato panico e interrotto i soccorsi, provocando frane e bloccando le strade verso i villaggi nelle aree remote.

Circa 3.400 persone sono rimaste ferite e oltre 6.700 case sono state distrutte, secondo le autorità. Le Nazioni Unite hanno avvertito che il bilancio potrebbe aumentare, con persone ancora intrappolate sotto le macerie mentre il tempo per i sopravvissuti si esaurisce.

I bisogni umanitari sono “vastissimi e in rapida crescita,” ha dichiarato il gruppo di aiuto Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC).

“Fino a 84.000 persone sono direttamente e indirettamente colpite, con migliaia di sfollati,” ha aggiunto, citando dati iniziali.