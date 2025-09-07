Il capo dell’amministrazione cittadina, Tymur Tkachenko, ha riferito che tra le vittime c’è anche un bambino di un anno, il cui corpo è stato estratto dalle macerie dai soccorritori.

Il sindaco Vitalii Klitschko ha inoltre reso noto che frammenti di droni russi sono caduti su un edificio residenziale di nove piani nel distretto di Sviatoshynskyi e su un palazzo di quattro piani nel distretto di Darnytskyi.

L’attacco di domenica è stato il secondo grande raid con droni e missili lanciato dalla Russia contro Kiev nel giro di due settimane, mentre le speranze di negoziati di pace continuano a diminuire.

Nel frattempo, l’Ucraina ha colpito l’oleodotto Druzhba nella regione russa di Bryansk. Il comandante delle forze ucraine dei droni, Robert Brovdi, ha dichiarato domenica che l’infrastruttura ha subito “gravi danni da incendio”.

In un messaggio diffuso su Telegram, Brovdi ha spiegato che il gasdotto colpito è un’importante via di transito per il petrolio russo diretto in Ungheria e Slovacchia.