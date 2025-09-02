Funzionari del Cremlino hanno dichiarato che un possibile incontro con Kim è "in fase di valutazione".

L'Agenzia Centrale di Notizie Coreana della Corea del Nord ha affermato che il viaggio di Kim riflette la "solidarietà strategica" del paese con Cina e Russia.

La Corea del Nord è diventata sempre più esplicita su questioni globali, rilasciando dichiarazioni sui conflitti in Medio Oriente e nello Stretto di Taiwan, presentandosi come parte di un fronte unito con Pechino e Mosca contro Washington.

Per Kim, il viaggio a Pechino rappresenta anche una rara apparizione in un evento multilaterale, la prima da quando è salito al potere.

La visita avviene mentre il presidente statunitense Donald Trump e il nuovo presidente liberale della Corea del Sud, Lee Jae Myung, hanno espresso interesse a riavviare i colloqui nucleari con Pyongyang. I negoziati sono bloccati dal fallimento del vertice di Kim con Trump ad Hanoi nel 2019.