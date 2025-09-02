MONDO
Kim Jong-un si reca in Cina per la parata dell'anniversario della Seconda Guerra Mondiale
Kim si unisce a Putin e Xi a Pechino per la parata militare che celebra l'80° anniversario della resa del Giappone.
Kim si unisce a Putin e Xi a Pechino per la parata militare che celebra l'80° anniversario della resa del Giappone / AP
2 settembre 2025

Secondo quanto riportato dai media statali nordcoreani, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha attraversato il confine con la Cina a bordo del suo treno speciale per partecipare alla parata militare di Pechino, che commemora la fine della Seconda Guerra Mondiale.

Il Rodong Sinmun ha pubblicato foto di Kim insieme a funzionari di alto livello, tra cui il ministro degli Esteri Choe Son Hui, mentre salivano sul treno blindato in partenza da Pyongyang lunedì. I media sudcoreani hanno successivamente confermato l'arrivo del treno nella città di confine cinese di Dandong, prima di dirigersi verso Pechino.

La visita segna il primo viaggio di Kim in Cina dal 2019 e il quinto in totale da quando ha assunto il potere nel 2011.

Kim è previsto partecipare alla parata di mercoledì insieme al presidente cinese Xi Jinping e al presidente russo Vladimir Putin. L'evento potrebbe evidenziare l'opposizione condivisa dei tre leader agli Stati Uniti, anche se non è stato confermato alcun vertice trilaterale.

Putin è arrivato in Cina domenica per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, oltre che per la parata.

Funzionari del Cremlino hanno dichiarato che un possibile incontro con Kim è "in fase di valutazione".

L'Agenzia Centrale di Notizie Coreana della Corea del Nord ha affermato che il viaggio di Kim riflette la "solidarietà strategica" del paese con Cina e Russia.

La Corea del Nord è diventata sempre più esplicita su questioni globali, rilasciando dichiarazioni sui conflitti in Medio Oriente e nello Stretto di Taiwan, presentandosi come parte di un fronte unito con Pechino e Mosca contro Washington.

Per Kim, il viaggio a Pechino rappresenta anche una rara apparizione in un evento multilaterale, la prima da quando è salito al potere.

La visita avviene mentre il presidente statunitense Donald Trump e il nuovo presidente liberale della Corea del Sud, Lee Jae Myung, hanno espresso interesse a riavviare i colloqui nucleari con Pyongyang. I negoziati sono bloccati dal fallimento del vertice di Kim con Trump ad Hanoi nel 2019.

