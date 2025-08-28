Il ministero ha riaffermato l'impegno della Siria al “suo diritto legittimo di difendere la propria terra e il proprio popolo in conformità con le disposizioni del diritto internazionale.”

Ha inoltre invitato la comunità internazionale, in particolare il Consiglio di Sicurezza, “ad assumersi le proprie responsabilità legali e morali per porre fine a queste aggressioni ripetute, e a lavorare per obbligare le autorità di occupazione israeliane a cessare le loro continue violazioni contro la Siria, il suo popolo e le sue istituzioni nazionali.”

Sostegno a Damasco

La Turchia ha condannato fermamente in precedenza gli attacchi israeliani ampliati in Siria come violazioni della sua integrità territoriale e unità, esortando a fermarli e riaffermando il sostegno alla stabilità e alla sovranità della Siria.

Anche Arabia Saudita, Qatar e Giordania hanno condannato le continue incursioni israeliane in Siria, definendole palesi violazioni della sovranità, del diritto internazionale e dell'accordo di disimpegno del 1974 con Israele.

Riyad ha riaffermato il sostegno all'unità e alla ricostruzione della Siria, respingendo qualsiasi agenda separatista, mentre ha sollecitato un'azione globale per porre fine agli attacchi israeliani.

Doha ha descritto le incursioni come una sfida alla volontà internazionale e ha chiesto misure decisive contro Israele, avvertendo dei rischi per la sicurezza regionale e globale.

Amman ha allo stesso modo denunciato le azioni come pericolose escalation che minano la sovranità della Siria e la stabilità regionale, sottolineando la piena solidarietà con il popolo siriano e la sua integrità territoriale.