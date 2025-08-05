L’amministrazione Trump ha ritirato la minaccia di tagliare almeno 1,9 miliardi di dollari in fondi per la preparazione ai disastri destinati agli Stati e alle amministrazioni locali che boicottano Israele o aziende israeliane, a seguito delle reazioni ricevute.

Il Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti (DHS) sembra aver rimosso, per motivi legati ai termini e alle condizioni interne, la controversa clausola che imponeva ai beneficiari dei fondi di non sostenere iniziative volte a interrompere i legami commerciali con Israele o con aziende che operano con Israele.

La formulazione, introdotta per la prima volta nel mese di aprile, dichiarava che i candidati ai finanziamenti “non dovevano sostenere iniziative mirate a interrompere o limitare le relazioni commerciali con aziende israeliane o con aziende che intrattengono rapporti con Israele”.

La clausola è stata rimossa in silenzio dopo che diverse testate giornalistiche, in riferimento a undici nuovi avvisi federali di finanziamento pubblicati venerdì, hanno segnalato che si faceva ancora riferimento alle vecchie condizioni. Questo ha suscitato indignazione nell’opinione pubblica e accuse di pressione politica.

In un post pubblicato sulla piattaforma X, il Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS) ha dichiarato: “Nessun Avviso di Opportunità di Finanziamento attualmente in vigore contiene clausole FEMA relative a Israele. Nessuno Stato ha perso fondi e non è stata introdotta alcuna nuova condizione”.