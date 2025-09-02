«Di fronte alla violenza esercitata da Israele in violazione del diritto internazionale – ha dichiarato Prevot – e considerate le responsabilità internazionali, compreso l’obbligo di prevenire il rischio di genocidio, il Belgio doveva assumere decisioni forti per aumentare la pressione sia sul governo israeliano sia su Hamas».

Nel suo intervento, Prevot ha sottolineato che il riconoscimento non è rivolto contro il popolo israeliano.

«Non si tratta di punire gli israeliani – ha precisato – ma di agire affinché il governo rispetti il diritto internazionale e umanitario e per cambiare la situazione sul terreno».

L’annuncio significa che il Belgio si unirà a più di una dozzina di Paesi – tra cui la Francia – che sostengono la Dichiarazione di New York, volta ad aprire la strada al riconoscimento ufficiale di Israele e Palestina e parte integrante degli sforzi per una soluzione a due Stati.

La mossa riflette la crescente indignazione a livello internazionale di fronte al genocidio in corso a Gaza.

Dall’ottobre 2023 Israele ha ucciso oltre 63.000 palestinesi e ne ha sfollati milioni. La Corte internazionale di giustizia sta attualmente esaminando una causa per genocidio contro lo Stato israeliano.