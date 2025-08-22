L’attore spagnolo premio Oscar Javier Bardem ha accusato l’esercito israeliano di applicare contro il popolo palestinese la stessa “logica di terrore e disumanizzazione” che caratterizzò il regime nazista.

In un post su Instagram, Bardem ha condiviso un video in cui un cecchino israeliano spara, apparentemente per divertimento, a un palestinese. Nella didascalia ha scritto: “Le IDF (Forze di Difesa Israeliane) SONO NAZISTE.”

L’attore ha paragonato la scena a quelle del film Schindler’s List, richiamando alla mente l’ufficiale nazista Amon Göth, aggiungendo che rappresentasse ‘la banalità del male e l’impunità della crudeltà all’interno di una struttura militare oppressiva’.”

“Lo stesso terrore e la stessa logica di disumanizzazione oggi vengono applicati dall’esercito israeliano al popolo palestinese”, ha aggiunto Bardem.

Bardem non è nuovo a critiche nei confronti di Israele: in passato aveva accusato il governo israeliano di commettere “crimini contro l’umanità” a Gaza e aveva chiesto alla comunità internazionale di fare giustizia.

Un’inchiesta del Guardian, del portale israelo-palestinese +972 Magazine e della testata in ebraico Local Call ha rivelato, sulla base di dati ufficiali israeliani, che cinque palestinesi uccisi a Gaza su sei erano civili. Dal 2023, oltre 62.100 palestinesi, per lo più donne e bambini, sono stati uccisi dalle forze israeliane nella Striscia di Gaza assediata.