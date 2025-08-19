L'organizzazione benefica statunitense HEAL Palestine e altri gruppi per i diritti umani hanno criticato la decisione del Dipartimento di Stato di sospendere il rilascio di visti per visitatori ai palestinesi provenienti da Gaza, affermando che ciò danneggerà i bambini feriti che cercano cure mediche negli Stati Uniti con visti a breve termine.

Il Dipartimento di Stato ha dichiarato sabato che avrebbe interrotto il rilascio di tutti i visti per visitatori ai palestinesi di Gaza, mentre conduceva una "revisione completa e approfondita", in seguito alle affermazioni della teorica della cospirazione di estrema destra Laura Loomer, secondo cui i rifugiati palestinesi stavano entrando negli Stati Uniti.

HEAL Palestine ha dichiarato che non esiste alcun programma di reinsediamento per rifugiati, come affermato dalla Loomer, e che gli sforzi del gruppo fanno parte di un programma di trattamento medico. Ha inoltre sottolineato che il programma è finanziato da donazioni e non utilizza fondi del governo statunitense.

L'organizzazione benefica ha sponsorizzato e portato "bambini gravemente feriti negli Stati Uniti con visti temporanei per cure mediche essenziali non disponibili a casa", ha dichiarato in un comunicato.

"Dopo il completamento del trattamento, i bambini e i familiari che li accompagnano tornano in Medio Oriente."

Gli Stati Uniti hanno rilasciato oltre 3.800 visti B1/B2 per visitatori, che consentono agli stranieri di cercare cure mediche negli Stati Uniti, a titolari di documenti di viaggio dell'Autorità Palestinese fino al 2025. Tale cifra include 640 visti rilasciati a maggio.

L'Autorità Palestinese emette documenti di viaggio per i residenti della Cisgiordania occupata da Israele e di Gaza.

Il Dipartimento di Stato ha dichiarato che un numero limitato di visti temporanei per motivi medico-umanitari è stato rilasciato a persone provenienti da Gaza negli ultimi giorni, ma non ha fornito cifre precise.

Rant islamofobico

Il Consiglio per le Relazioni Islamico-Americane (CAIR) e il Palestine Children's Relief Fund hanno condannato la decisione di sospendere i visti.