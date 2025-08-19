L'organizzazione benefica statunitense HEAL Palestine e altri gruppi per i diritti umani hanno criticato la decisione del Dipartimento di Stato di sospendere il rilascio di visti per visitatori ai palestinesi provenienti da Gaza, affermando che ciò danneggerà i bambini feriti che cercano cure mediche negli Stati Uniti con visti a breve termine.
Il Dipartimento di Stato ha dichiarato sabato che avrebbe interrotto il rilascio di tutti i visti per visitatori ai palestinesi di Gaza, mentre conduceva una "revisione completa e approfondita", in seguito alle affermazioni della teorica della cospirazione di estrema destra Laura Loomer, secondo cui i rifugiati palestinesi stavano entrando negli Stati Uniti.
HEAL Palestine ha dichiarato che non esiste alcun programma di reinsediamento per rifugiati, come affermato dalla Loomer, e che gli sforzi del gruppo fanno parte di un programma di trattamento medico. Ha inoltre sottolineato che il programma è finanziato da donazioni e non utilizza fondi del governo statunitense.
L'organizzazione benefica ha sponsorizzato e portato "bambini gravemente feriti negli Stati Uniti con visti temporanei per cure mediche essenziali non disponibili a casa", ha dichiarato in un comunicato.
"Dopo il completamento del trattamento, i bambini e i familiari che li accompagnano tornano in Medio Oriente."
Gli Stati Uniti hanno rilasciato oltre 3.800 visti B1/B2 per visitatori, che consentono agli stranieri di cercare cure mediche negli Stati Uniti, a titolari di documenti di viaggio dell'Autorità Palestinese fino al 2025. Tale cifra include 640 visti rilasciati a maggio.
L'Autorità Palestinese emette documenti di viaggio per i residenti della Cisgiordania occupata da Israele e di Gaza.
Il Dipartimento di Stato ha dichiarato che un numero limitato di visti temporanei per motivi medico-umanitari è stato rilasciato a persone provenienti da Gaza negli ultimi giorni, ma non ha fornito cifre precise.
Rant islamofobico
Il Consiglio per le Relazioni Islamico-Americane (CAIR) e il Palestine Children's Relief Fund hanno condannato la decisione di sospendere i visti.
CAIR ha condannato la mossa e "Marco Rubio per aver seguito le indicazioni di Laura Loomer, e chiediamo a lui di chiarire se la sua affermazione di aver parlato direttamente con lei sia vera."
"Cedendo alla pressione della Loomer e vietando ai bambini palestinesi feriti da armi americane di cercare cure mediche specializzate in America, il Segretario Rubio ha effettivamente dato a una fanatica notoriamente squilibrata e alla sua folla online il potere di veto sulla politica del Dipartimento di Stato," ha dichiarato CAIR in un comunicato.
La Loomer ha dichiarato al New York Times di aver parlato con il Segretario di Stato Marco Rubio per avvertire di quella che ha definito una minaccia da parte di "invasori islamici."
Rubio ha affermato che il governo stava valutando il processo di concessione di tali visti dopo le preoccupazioni espresse da alcuni membri del Congresso riguardo a presunti legami con l'estremismo. Ha dichiarato che i loro uffici avevano presentato prove di tali legami, ma non ha fornito dettagli.
Israele ha ucciso oltre 62.000 palestinesi a Gaza, per lo più donne e bambini, dall'inizio del massacro.
Secondo l'agenzia di stampa ufficiale palestinese WAFA, circa 11.000 palestinesi si teme siano sepolti sotto le macerie delle case distrutte.
Gli esperti, tuttavia, sostengono che il bilancio reale delle vittime superi significativamente quanto riportato dalle autorità di Gaza, stimando che potrebbe essere intorno ai 200.000.
Nel corso del genocidio, Israele ha ridotto la maggior parte dell'enclave assediata in macerie, spostando praticamente tutta la sua popolazione.
Lo scorso novembre, la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto per il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo ex Ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità a Gaza.
Israele deve anche affrontare un caso di genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia per la sua guerra contro i palestinesi nell'enclave assediata.