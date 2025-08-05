MONDO
3 min di lettura
Francia, Spagna e Portogallo in allerta incendi a causa dell'ondata di caldo
Le autorità mobilitano centinaia di vigili del fuoco e impongono restrizioni mentre alcune zone di Spagna e Portogallo combattono incendi attivi con temperature di 5-10°C sopra la norma.
Francia, Spagna e Portogallo in allerta incendi a causa dell'ondata di caldo
Wildfire rages on the outskirts of Valmojado, Spain on July 17, 2025. / Reuters
5 agosto 2025

L'Europa meridionale è in massima allerta a causa del caldo estremo e delle condizioni di siccità che aumentano il rischio di incendi boschivi in Francia, Spagna e Portogallo, spingendo le autorità a emettere avvisi rossi e arancioni e a mobilitare le forze antincendio.

Meteo-France ha posto il dipartimento meridionale francese dell'Aude in allerta rossa per incendi boschivi martedì, il livello più alto, avvertendo di un rischio “molto elevato” a causa delle temperature torride e dei venti secchi, secondo quanto riportato dall'emittente francese BFM TV.

La regione intorno a Carcassonne, recentemente colpita da gravi incendi a luglio, potrebbe vedere le temperature salire fino a 35°C (95°F) a Narbonne e Castelnaudary.

All'inizio di luglio, oltre 1.000 vigili del fuoco sono stati dispiegati per combattere un incendio che ha bruciato oltre 2.000 ettari nell'Aude.

Altri nove dipartimenti francesi, tra cui Haute-Garonne, Herault, Gard e Bouches-du-Rhone, sono stati posti in allerta arancione per rischio “elevato” di incendi.

Secondo Meteo-France, “le condizioni meteorologiche rendono il rischio di innesco e propagazione di incendi boschivi e di vegetazione molto alto rispetto alle norme estive.”

L'ondata di caldo si estende oltre la Francia.

La Spagna affronta diversi incendi attivi

Nella Penisola Iberica, le temperature diurne sono attualmente di 5-10°C (41–50°F) sopra la media stagionale, con diverse regioni spagnole poste in allerta arancione, secondo l'Agenzia Meteorologica Spagnola (Aemet).

“L'ondata di caldo potrebbe essere lunga e persistere almeno fino a domenica prossima,” ha dichiarato Aemet su X.

recommended

In Galizia, in Spagna, l'incendio a Vilardevos (Ourense) ha bruciato 570 ettari ma è stato stabilizzato domenica sera, secondo l'Unità Militare di Emergenza.

Continuano gli sforzi per prevenire nuove accensioni, con oltre 100 persone, 10 velivoli e numerosi veicoli di terra mobilitati, secondo quanto riportato dall'emittente spagnola RTVE.

Nel frattempo, tre incendi rimangono attivi nel comune di Ponteceso, nella provincia di A Coruña, interessando un'area complessiva di oltre 400 ettari.

“C'è un'intensa attività dolosa, con circa 50 segnalazioni al giorno e condizioni meteorologiche che non aiutano,” ha dichiarato la Ministra regionale per gli Affari Rurali Maria Jose Gomez, invitando il pubblico ad agire responsabilmente.

Il Portogallo dichiara un rischio 'molto elevato' di incendi

Anche il vicino Portogallo affronta condizioni critiche.

Il governo portoghese ha dichiarato un rischio di incendio “molto elevato” fino a giovedì, nel mezzo della seconda ondata di caldo dell'estate, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale portoghese Lusa.

Oltre 25.700 ettari sono bruciati in Portogallo dall'inizio dell'anno, secondo il Sistema Europeo di Informazione sugli Incendi Forestali.

Pedro Araujo, responsabile delle operazioni nazionali dell'agenzia portoghese di protezione civile ANEPC, ha dichiarato che gli incendi in corso a Vila Real, Celorico de Basto, Fafe e Arcos de Valdevez potrebbero essere controllati lunedì, con oltre 600 vigili del fuoco e 216 veicoli dispiegati.

La Ministra dell'Interno portoghese Maria Lucia Amaral ha annunciato misure preventive rigorose per tutta la settimana, vietando l'accesso alle foreste, l'uso di macchinari in aree rurali e i dispositivi pirotecnici.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us