L'Europa meridionale è in massima allerta a causa del caldo estremo e delle condizioni di siccità che aumentano il rischio di incendi boschivi in Francia, Spagna e Portogallo, spingendo le autorità a emettere avvisi rossi e arancioni e a mobilitare le forze antincendio.

Meteo-France ha posto il dipartimento meridionale francese dell'Aude in allerta rossa per incendi boschivi martedì, il livello più alto, avvertendo di un rischio “molto elevato” a causa delle temperature torride e dei venti secchi, secondo quanto riportato dall'emittente francese BFM TV.

La regione intorno a Carcassonne, recentemente colpita da gravi incendi a luglio, potrebbe vedere le temperature salire fino a 35°C (95°F) a Narbonne e Castelnaudary.

All'inizio di luglio, oltre 1.000 vigili del fuoco sono stati dispiegati per combattere un incendio che ha bruciato oltre 2.000 ettari nell'Aude.

Altri nove dipartimenti francesi, tra cui Haute-Garonne, Herault, Gard e Bouches-du-Rhone, sono stati posti in allerta arancione per rischio “elevato” di incendi.

Secondo Meteo-France, “le condizioni meteorologiche rendono il rischio di innesco e propagazione di incendi boschivi e di vegetazione molto alto rispetto alle norme estive.”

L'ondata di caldo si estende oltre la Francia.

La Spagna affronta diversi incendi attivi

Nella Penisola Iberica, le temperature diurne sono attualmente di 5-10°C (41–50°F) sopra la media stagionale, con diverse regioni spagnole poste in allerta arancione, secondo l'Agenzia Meteorologica Spagnola (Aemet).

“L'ondata di caldo potrebbe essere lunga e persistere almeno fino a domenica prossima,” ha dichiarato Aemet su X.